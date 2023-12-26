Совмин повысил суммы штрафов для белорусов на 8,11%. Какой будет "базовая" и что с ней вырастет ещё?

Опубликовано: 26.12.2023 12:35 , Обновлено: 27.12.2023

Согласно решению Совета министров, с 1 января базовая величина (БВ) составит 40 рублей, вместо 37 руб, как это было в 2023 году. Рост БВ на 3 рубля означает повшвениена на все 8,11%. И это заметно выше инфляции в 2023 году, которую в Совмине пообещали не больше 5,6%.

При этом и на 2024 год рост цен в Беларуси планируют не больше 6%.

На что влияет базовая величина?

[info_b]Постановление Совета Министров №944 “Об установлении размера базовой величины” было опубликовано на национальном правом портале 27 декабря.[/info_b]

От базовой величины в Беларуси зависят такие вещи:

Некоторые социальные выплаты,

Пошлина и налоги,

премии в госорганизациях,

штрафы в ГАИ и не только (КоАП),

арендных плата.

Вообще, БВ применяется в более, чем тысяче нормативных правовых актов Республики Беларусь для исчисления многих показателей и нормативов в сфере гражданского, трудового и административного права и трудовых отношений.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая пообещала, что в следующем году белорусам придется поделиться с государством большим количеством своих рублей.

В изменениях в Налоговый кодекс, что вступят в силу с 1 января, заложено повышение ставки всех налогов на 7,5%. Чиновница почему-то заявила, что увеличение насчитали взяв за основу прогнозный параметр инфляции.

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В то же время, Совмин повысил с 1 января 2024-го и минимальную зарплату в Беларуси. Она составит 626 рублей, сообщили в пресс-службе правительства. По сравнению с январем 2023 года – плюс 72 рубля или +13%.

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