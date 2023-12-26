Совмин повысил суммы штрафов для белорусов на 8,11%. Какой будет "базовая" и что с ней вырастет ещё?
Согласно решению Совета министров, с 1 января базовая величина (БВ) составит 40 рублей, вместо 37 руб, как это было в 2023 году. Рост БВ на 3 рубля означает повшвениена на все 8,11%. И это заметно выше инфляции в 2023 году, которую в Совмине пообещали не больше 5,6%.
При этом и на 2024 год рост цен в Беларуси планируют не больше 6%.
На что влияет базовая величина?
[info_b]Постановление Совета Министров №944 “Об установлении размера базовой величины” было опубликовано на национальном правом портале 27 декабря.[/info_b]
От базовой величины в Беларуси зависят такие вещи:
- Некоторые социальные выплаты,
- Пошлина и налоги,
- премии в госорганизациях,
- штрафы в ГАИ и не только (КоАП),
- арендных плата.
Вообще, БВ применяется в более, чем тысяче нормативных правовых актов Республики Беларусь для исчисления многих показателей и нормативов в сфере гражданского, трудового и административного права и трудовых отношений.
Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая пообещала, что в следующем году белорусам придется поделиться с государством большим количеством своих рублей.
В изменениях в Налоговый кодекс, что вступят в силу с 1 января, заложено повышение ставки всех налогов на 7,5%. Чиновница почему-то заявила, что увеличение насчитали взяв за основу прогнозный параметр инфляции.
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В то же время, Совмин повысил с 1 января 2024-го и минимальную зарплату в Беларуси. Она составит 626 рублей, сообщили в пресс-службе правительства. По сравнению с январем 2023 года – плюс 72 рубля или +13%.
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