В Минтруда рассказали, кому из белорусов дадут дополнительные нерабочие дни с 2024 года

Опубликовано: 18.12.2023 16:22 , Обновлено: 18.12.2023

С 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем Постановлении Минздрава. Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.

Что и кому полагается, написано в документе. Не только для работников, но и для пенсионеров.

Как работник будет освобождаться от работы?

до 40 лет – 1 раз в 3 года с сохранением среднего заработка;

достигшим 40 лет – 1 день ежегодно с сохранением среднего заработка;

достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста, – 2 дня ежегодно.

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Для чего проводить диспансеризацию?

В документе на этот счет – 4 пункта:

проведение медицинской профилактики;

пропаганда здорового образа жизни;

воспитание ответственности граждан за свое здоровье;

выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Диспансеризацию будут проводить «в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке». Это для взрослых, но диспансеризация предусмотрена и для детей. Это возложили на «врачей-педиатров, участковых или врачей общей практики, обслуживающих детское население в амбулаторно-поликлинических организациях и (или) иных организациях здравоохранения», сказано в постановлении.

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