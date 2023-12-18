В Минтруда рассказали, кому из белорусов дадут дополнительные нерабочие дни с 2024 года
С 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем Постановлении Минздрава. Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.
Что и кому полагается, написано в документе. Не только для работников, но и для пенсионеров.
Как работник будет освобождаться от работы?
- до 40 лет – 1 раз в 3 года с сохранением среднего заработка;
- достигшим 40 лет – 1 день ежегодно с сохранением среднего заработка;
- достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста, – 2 дня ежегодно.
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Для чего проводить диспансеризацию?
В документе на этот счет – 4 пункта:
- проведение медицинской профилактики;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание ответственности граждан за свое здоровье;
- выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.
Диспансеризацию будут проводить «в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке». Это для взрослых, но диспансеризация предусмотрена и для детей. Это возложили на «врачей-педиатров, участковых или врачей общей практики, обслуживающих детское население в амбулаторно-поликлинических организациях и (или) иных организациях здравоохранения», сказано в постановлении.
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