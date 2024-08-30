Новые школьные реалии, подросшие зарплаты бюджетников и контрсанкции Совмина в действии. Что ещё принесёт сентябрь белорусам?

Опубликовано: 30.08.2024 10:19 , Обновлено: 30.08.2024

Сентябрь в современной белорусской культуре воспринимается как маленькая репетиция Нового года, ни больше, ни меньше. Даже взрослым, давно вышедшим из школьного возраста, никуда не деться от заложенного едва ли не на генетическом уровне ощущения, что с первым осенним месяцем начинается новый этап в жизни. Школьники и студенты возвращаются к учёбе, но не только для них сентябрь сулит значимые изменения. Посмотрели, что изменится в стране с приходом осени.

Новые учебники и факультативы, новая форма и питание. Что ещё изменится в белорусских школах в 2024 году?

Ни один учебный год в Беларуси не обходится без нововведений, пусть и не революционных, но таких, которые точно не останутся незамеченными. Вот и в 2024/2025 учебном году белорусским школьникам придётся привыкать к некоторым новым реалиям.

Если с введением отдельных единых элементов школьной формы , отличительных для каждого учебного заведения, школьники и их родители успели смириться за предыдущие два года, то в новом учебном году как минимум в 20 столичных учреждениях образования решили пойти ещё дальше. Там с этого года стартует пилотный проект, в рамках которого всех учеников оденут в единую школьную форму. Фото комплектов комитет по образованию Мингорисполкома показал ещё летом. Если проект признают успешным, в будущем его могут распространить и на другие школы и гимназии.

Мингорисполком показал образцы единой школьной формы на новый учебный год

А вот нововведения по питанию ощутят на себе абсолютно все школы. В Минобразования обещали с 1 сентября 2024 года во всех школах Беларуси ввести для этого единую схему.

В столичном комбинате школьного питания рассказали о новинках, которые должны появиться этой осенью в школьных столовых. Среди них – сырники, блинчики с корицей и яблоком, куриная грудка, запеченная в сметанном соусе.

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Но не хлебом единым - ждут школьников и изменения непосредственно в учебном процессе . Так, министр образования Андрей Иванец пообещал десятиклассникам новый школьный учебник “История Беларуси в контексте всемирной истории”. Глава Минобразования назвал его “фактически образцовым учебником для школы”, который “можно будет прочитать буквально за день, не отрываясь”. А для учеников 2-ых классов подготовили новое учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности.

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В школьных программах также появилось немалое количество новых факультативов самой разной направленности. Так, первоклашкам предложили освоить азы физики, ученикам 8 и 9-х классов – научиться милосердию и состраданию на факультативах по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма, а на другом факультативе - повысить свою финансовую грамотность.

«Очень важный предмет» — В белорусских школах решили внедрить новый учебник. Что известно?

Кроме того, и младшим, и старшим классам Минобразования предложило дополнительно изучать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык в рамках факультативов, а в добавок к языку пообещало познакомить их с народным творчеством стран изучаемого иностранного языка, национальной музыкой, танцами, костюмами, культурой в целом.

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У кого вырастут доходы в сентябре?

Между тем, несмотря на понятно возросшую нагрузку с началом нового учебного года у белорусских педработников в сентябре должен появиться дополнительный повод для радости. Некоторым из них в правительстве пообещали повысить профессиональные надбавки к заработной плате. У кого-то они вырастут на 15%, а у кого-то – на все 50% . Подробности можно узнать из нашего материала.

До 50% от оклада. Совмин Беларуси с 1 сентября поднял зарплаты в школах и детсадах. Кому и на сколько?

Более того, с 1 сентября должны вырасти зарплаты всех работников бюджетной сферы, поскольку с этого дня изменяется размер базовой ставки – с 250 до 253 рублей . До этого ее повышали 1 января 2024 года с 235 до рублей, то есть на 1,19%.

[info_b]Базовая ставка – это определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат рассчитывают зарплату работников бюджетной сферы. Как правило, оклад в бюджетных организациях рассчитывается по формуле «базовая ставка х коэффициент разряда».[/info_b]

Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 1%. Сколько это в рублях?

Что подорожает с 1 сентября и на сколько?

Впрочем, у некоторых белорусов одновременно с ростом доходов вырастут и расходы. В частности, в сентябре традиционно подорожают некоторые сигареты. К счастью курильщиков, в следующем месяце о запланированном повышении цены заявили лишь два белорусских производителя, а коснётся это лишь одной торговой марки сигарет, Pall Mall Superslims Azure, за пачку которых с 1 сентября придётся отдавать на 15 копеек больше - 5,7 рубля.

[info_b]Напомним, подробный перечень цен сигарет с фильтром, представленных на белорусском рынке, с указанием актуальных максимальных розничных цен, размещён на официальном сайте Министерства по налогам и сборам и доступен по ссылке.[/info_b]

Плюс 15 копеек. Два белорусских производителя подняли цены на сигареты с 1 сентября. Какие новые марки предложат?

Когда заработают осенние ярмарки в 2024 году?

Кроме того, с приходом осени в белорусские города возвращаются сезонные ярмарки, на которых белорусы, не имеющие собственных огородов и приусадебных участков, могут закупиться на зиму свежими овощами, фруктами, ягодами и прочими продуктами.

Так, по информации Мингорисполкома, в столице традиционные осенние ярмарки в этом году начнут работать с 14 сентября , а самую масштабную локацию пообещали организовать, как и в прошлом году, на площадке у «Чижовка-Арены».

В Мингорисполкоме назвали дату начала работы сельхозярмарок в столице. Где развернут торговлю?

При этом продавать свою продукцию на таких ярмарках смогут не только крестьянские и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые захотят, например, продать излишки своего урожая, выращенного на даче. При этом в большинстве случаев платить налоги от такой продажи им не нужно, но придётся запастись целым пакетом документов, о которых стоит позаботиться заранее. Какие именно справки и документы нужно для этого собрать, читайте в нашем материале.

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Контрсанкции Совмина в действии

Тем временем, уже с 31 августа 2024 года должны заработать контрсанкции, введённые белорусским правительством в ответ на очередной пакет экономических ограничений, объявленных Европейским союзом 1 июля 2024 года.

В перечень товаров, которые с осени запретили ввозить из стран ЕС и продавать в Беларуси, попали как продукты питания, такие как макароны или маргарин, так и строительные материалы и прочие непродовольственные товары. С более полным списком можно ознакомиться в нашем материале.

Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?

Между тем, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заверили белорусов, что эти контрсанкции Совмина пошли только на пользу, по крайней мере белорусским производителям. В ведомстве на примере ситуации с макаронами попытались заверить, что дефицита этих изделий из твердых сортов пшеницы в Беларуси быть не должно.

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Какие нововведения подготовили белорусские банки в сентябре?

Важные изменения в сентябре ждут и клиентов некоторых белорусских банков. Так, СберБанк с 2 сентября начнёт взимать за перечисление денег с карты банка на другие, выпущенные банками-нерезидентами, комиссию в размере 1,5% от суммы перевода (минимум 5 рублей).

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А вот клиентам Беларусбанка , наоборот, с 23 сентября пообещали отменить некоторые ограничения по переводам с карты на карту. Речь идёт о лимитах на максимальную сумму для одной операции в устройствах дистанционного банковского обслуживания — инфокиосках, банкоматах и так далее.

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Сезон охоты - когда и на кого?

С 1 сентября в Беларуси открывается сезон охоты на бобра и выдру . Охотиться на этих животных как ружейным, так и безружейным способами разрешается аж до 31 марта следующего года. Эту информацию следует учитывать не только охотникам, но и любителям прогулок на свежем воздухе за городом. В природоохране предупредили, что в местах охоты могут появиться капканы.

О штрафах за нарушение правил ведения охоты физлицам, а также о случаях, когда за незаконную охоту можно поплатиться свободой, читайте в нашем материале.

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Кроме того, по данным Госинспекции охраны животного и растительного мира, с конца августа в лесных угодьях стартовал период гона лося и оленя благородного. В сентябре наступает его активная фаза, когда достигает пика брачный период животных. Он продлится до середины октября, но охотиться на взрослых самцов, в том числе трофейных, а также на селекционных самцов и самок разрешает только до 30 сентября .