До 50% от оклада. Совмин Беларуси с 1 сентября поднял зарплаты в школах и детсадах. Кому и на сколько?

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Опубликовано: 15.08.2024 19:33 , Обновлено: 15.08.2024

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что с 1 сентября у некоторых работников педагогической отрасли вырастут надбавки, которые в зависимости от специфики составят до 50% оклада. По словам политика, это сделали для того, чтобы "простимулировать труд" некоторых работников сферы.

Так, с 1 сентября Совет министров установил надбавку к заработной плате для следующих категорий работников педагогической отрасли:

до 15% — для мастеров производственного обучения учреждений образования;

— для мастеров производственного обучения учреждений образования; до 25% от оклада — для родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приёмных родителей в приёмных семьях;

от оклада — для родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приёмных родителей в приёмных семьях; на 50% от оклада — для работников объектов общественного питания (к ним относятся, например, заведующий столовой, шеф-повар, повар, кухонный рабочий и кладовщик в школах и детсадах), которые организуют питание ребят самостоятельно.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство культуры Беларуси решило увеличить надбавки сотрудникам музеев, библиотек и других клубных организаций. Соответствующие изменения внесли в постановление ведомства №32 от 13 июня 2019 года и опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. Оно вступает в силу с 3 августа, а это значит, что повышенные зарплаты некоторые культработники получат уже скоро.

Минкультуры Беларуси повысило надбавки работникам сферы. На сколько вырастут зарплаты у сотрудников музеев и библиотек?