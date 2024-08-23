Белорусов предупредили об опасности попасть в капканы с 1 сентября. Где?

Опубликовано: 23.08.2024 13:12 , Обновлено: 23.08.2024

В Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на бобра и выдру. Из-за этого в местах охоты могут появиться капканы.

Сезон охоты на этих животных продлится до 31 марта 2025 года. Как рассказал старший государственный инспектор Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Гришечкин, охотиться на бобра и выдру можно как ружейным, так и безружейным способами.

Вот что (и кого) разрешено использовать при охоте:

нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей,

гладкоствольное оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью,

охотничьи луки и арбалеты,

маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем,

охотничьих собак (за исключением гончих и борзых), капканы, ловушки (кроме петель).

Охотиться на бобра и выдру можно как в светлое, так и в темное время суток, отметил Гришечкин в комментарии газете “Ашмянскi веснiк”. При этом устанавливать капканы и ловушки, проверять и доставать оттуда добычу разрешено только в светлое время суток.

Старший госинспектор также рассказал, что ружейная охота на бобра и выдру в темное время суток возможна способами из засады, с подхода и только по разовым охотничьим путевкам (сроком действия не более 24 часов). При этом обязательно сопровождение руководителя охоты.

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Если же в капкан или ловушку попало другое охотничье животное или дикое, включенное в Красную книгу Беларуси, охотник должен сообщить об этом сотрудникам охотничьих угодий. При этом доставать добычу из ловушки нельзя.

За незаконную охоту на бобра и выдру могут привлечь к административной ответственности или уголовной. Согласно ч. 1 ст. 16.27 КоАП Беларуси, за нарушение правил ведения охоты физлицу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей). А максимальное наказание по ч. 2 ст. 282 (“незаконная охота”) УК Беларуси - лишение свободы на срок до трех лет.

Гришечкин дополнил, что нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный окружающей среде при нелегальной добыче животного. В случае незаконной добычи бобра это 70 базовых величин ( 2800 рублей), а выдры - 200 базовых ( 8000 рублей).

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси 15 мая начался сезон охоты на косулю. Она продлится до 30 сентября. Можно охотиться на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных данного вида любого пола и возраста. Конечно, за нелегальную охоту можно получить “уголовку”.

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