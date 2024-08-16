В МАРТ пообещали белорусам качественные макароны из "дружественных стран ЕС". А белорусские будут?

Опубликовано: 16.08.2024 13:55 , Обновлено: 21.11.2024

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что санкции Совмина, введённые против "недружественных стран" помогли белорусским производителям. При этом в ведомстве на примере ситуации с макаронами попытались заверить, что дефицита в таких изделиях из твердых сортов пшеницы в Беларуси не должно быть.

“До недавнего времени доля европейских макарон на внутреннем рынке составляла порядка 5-6%. В основном ввозились макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, которые у нас в Республике в силу климатических условий не произрастают”, - напомнила начальник управления торговли МАРТ Наталья Мельникова.

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По словам чиновницы, теперь “в портфеле” одного из белорусских производителей также появилось “уже девять наименований макаронных изделий из твердых сортов пшеницы”.

Ещё представительница министерства напомнила, говоря про макароны, что в Беларусь можно завозить товары некоторых “дружественных” стран ЕС. “Дружественные нам страны, а такие есть и среди государств - членов ЕС, продолжат поставлять свою продукцию на белорусский рынок”, - [link href=“https://www.belta.by/economics/view/mart-zapret-importa-tovarov-iz-nedruzhestvennyh-stran-na-nash-rynok-ne-povlijaet-654636-2024/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщило [/link] агентство БелТА, передавая слова представительницы МАРТ.

“Введение специальных мер направлено не на все страны, а только на недружественные нам государства Евросоюза”, - уточнила ещё раз Наталья Мельникова, и призналась, что импорт в Беларусь “по отдельным группам товаров” из остальных растет.

Какие “дружественные страны ЕС” имели в виду представительница МАРТ и агенство БелТА, там не уточнили. Согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100700&p1=1&p5=0” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] постановлению [/link] Совета министров от 6 декабря 2021 года №700, которое ввело ограничительные меры в отношении иностранных товаров, в список недружественных стран входят:

Европейский союза и его государства-члены,

США,

Канада,

Королевство Норвегия,

Республики Албания,

Республика Исландия,

Республика Северная Македония,

Великобритания,

Черногория,

Швейцарская Конфедерация.

Отдельно определить перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юрлиц и граждан, Совмину было поручено в Указе от 14.03.2022 №93. После этого Совмин принял постановление 06.04.2022 №209, где также присутствуют все страны ЕС.

Ранее Telegraf.news писал, что летом к салату из овощей, собранных на даче, не помешает хороший гарнир. Классический вариант — макароны. Посмотрели, какие скидки на этот товар установили белорусские торговые сети.

Оказалось, что в магазинах полно небелорусских макарон категории А с итальянскими названиями, да ещё и со скидкой. Правда, подпадающее большинство из них производится в России. Тут и Spighe di Campo, и подмосковная Barilla, а ещё ма­ка­рон­ные из­де­лия Pasta Zara и Reggia.

До 76%. Белорусские торговые сети обрушили цены на гречку и макароны. Куда пойти за покупками?