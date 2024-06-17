Иванец пообещал белорусским 10-классникам "образцовый" учебник по истории, который "можно прочитать за день"

Опубликовано: 17.06.2024 12:19 , Обновлено: 17.06.2024

Министр образования Андрей Иванец 16 июня сообщил о том, что в августе 2024 года ведомство планирует презентовать новый школьный учебник для 10 классов "История Беларуси в контексте всемирной истории". Глава Минобразования назвал его "фактически образцовым учебником для школы", который "можно будет прочитать буквально за день, не отрываясь".

В интервью гостелеканалу ОНТ Иванец заявил, что в новом учебнике материал изложен так, что он “по-настоящему прививает интерес к нашей истории и гордость за нашу историю”.

Всего же в планах Министерства образования переиздать в этом году 19 учебных пособий для школ. Все они, по словам Иванца, будут иметь “принципиально новый вид” с доступным изложением материала, однако упрощения учебных программ при этом не предусматривается.

“Программы абсолютно адекватно соответствуют нашим современным реалиям”, - заверил Иванец.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в белорусские учебники по истории для 9-11-х классов ещё в прошлом году обещали добавить новый раздел о геноциде белорусского народа. Его решили добавить в учебники по результатам расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Беларуси.

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Кроме того, в феврале этого года посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Беларусь и Россия договорились обучать своих школьников и студентов по единым учебникам истории, чтобы не было “разночтений в понимании некоторых событий в истории СССР и Российской империи”.

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