Увеличение комиссий и блокировка карт. Белорусские банки предупредили о важных изменениях

Опубликовано: 28.08.2024 13:25 , Обновлено: 28.08.2024

В пресс-службе банка "Дабрабыт" предупредили, что в ближайшее время начнут блокировать карты некоторых белорусов. Речь идёт о тех счетах, где на протяжении года отсутствовали какие-либо транзакции. Помимо этого, "Беларусбанк" сообщил о повышении комиссий с 1 октября, а "СберБанк" увеличил размер платы за денежные переводы.

“Дабрабыт” закрывает “спящие” счета

В банке рассказали, что автоматическое закрытие счетов коснётся тех договоров, по которым в течение 12 месяцев отсутствуют какие-либо операции, за исключением зачисления процентов. Такое право финансового учреждения прописано в статье 206 Банковского кодекса Республики Беларусь. В пресс-службе пояснили, что если в течение 30 дней с даты уведомления, то есть с 27 августа, клиент не возобновит “движение денежных средств” по неактивному счёту, его заблокируют. Кроме того, это касается следующих ситуаций:

если срок действия платёжных карточек, выпущенных к счёту, истёк 6 месяцев назад и более;

если отсутствует действующий сопряжённый вклад (депозит) к счёту;

если отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счётом;

если отсутствует арест/ блокировка денежных средств на счету.

“Беларусбанк” увеличивает комиссии за просмотр баланса

В пресс-службе финучреждения сообщили, что с 1 октября изменятся условия использования пластиковых карт. Так, смена PIN-кода в банкоматах и инфокиосках “Беларусбанка” обойдётся в 4 рубля, а мини-выписка об операциях — в 60 копеек.

Кроме того, за просмотр баланса в банкоматах и инфокиосках “Белагропромбанка” спишут 60 копеек, в устройствах банков-резидентов — 2,50 рубля, а банков-нерезидентов — 3 белорусских рубля. Что касается клиентов “Беларусбанка”, у которых счёт открыт в иностранной валюте, комиссия будет сниматься в белорусских рублях по курсу на день и время проведения операции.

“СберБанк” поднимает комиссии за переводы

В свою очередь белорусский “СберБанк” предупредил, что с 2 сентября за перечисление денег с карточек банка на другие, выпущенные банками-нерезидентами, действует тариф в размере 1,5% от суммы (минимум 5 рублей). Кроме того, в финучреждении напомнили, что между клиентами белорусского и российского “СберБанка” доступны переводы по номеру телефона получателя. Плата за отправление составляет 1% от суммы (минимально взимается 30 российских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанка” с 23 сентября пообещали отменить некоторые ограничения по переводам с карты на карту. Речь идёт о лимитах на максимальную сумму для одного перечисления в устройствах дистанционного банковского обслуживания — инфокиосках, банкоматах и так далее.

«Беларусбанк» разрешил переводить больше денег с карты на карту