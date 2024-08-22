"Беларусбанк" разрешил переводить больше денег с карты на карту

Опубликовано: 22.08.2024 14:23 , Обновлено: 22.08.2024

В пресс-службе "Беларусбанка" с 23 сентября пообещали отменить некоторые ограничения по переводам с карты на карту. Речь идёт о лимитах на максимальную сумму для одного перечисления в устройствах дистанционного банковского обслуживания — инфокиосках, банкоматах и так далее.

В “Беларусбанке” напомнили, что ранее максимальная сумма для перевода с карты на карту за один раз составляла 999,90 белорусских рублей (500 долларов, 450 евро или 35000 российских рублей). Таким образом, с 23 сентября переводить деньги можно в гораздо больших объёмах.

При этом минимальную сумму в банке решили сохранить. Так, белорусы не смогут отправить друзьям, родственникам или знакомым меньше 2,60 белорусских рублей, 1 доллара или 100 российских рублей (в зависимости от валюты счёта).

Ограничения перестают действовать с указанной даты при совершении перевода на счета, к которым оформлены карточки банка, а также карточки другого банка, в каналах ДБО (М-банкинг, Интернет-банкинг, Р2Р-переводы на корпоративном сайте, инфокиоск, банкомат, сервис «Автооплата»), — подчеркнули в пресс-службе “Беларусбанка”.

Кроме того, в “СберБанке” рассказали, когда у белорусов могут снять комиссию в размере 10, 30 или 40 рублей. Оказывается, такое вознаграждение предусмотрено в случае, если человек случайно перечислил деньги не на тот счёт. В банке подчеркнули: вернуть собственные средства можно, но не за бесплатно.

В «СберБанке» рассказали, за что у белорусов могут снять комиссию 40 рублей

А ещё раньше в “Белгазпромбанке” предупредили, что при попытке пополнить карточку наличными через банкомат или инфокиоск устройство выдаёт ошибку, а операция не проходит. Более того, деньги остаются в купюроприёмнике, однако цифра на счету не меняется. Чтобы этого избежать, в “Белгазпромбанке” посоветовали выбирать определённые устройства самообслуживания.

Один из банков предупредил белорусов об «ошибке» в банкоматах. Что нельзя делать?