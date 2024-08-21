Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 1%. Сколько это в рублях?

Опубликовано: 21.08.2024 19:06 , Обновлено: 21.08.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал 21 августа постановление, которым изменяется с 1 сентября размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере. Так, она выросла на 1,19%.

С начала осени размер базовой ставки - 253 рубля. До этого ее повышали 1 января 2024 года с 235 до 250 рублей.

[info_b]Базовая ставка – это определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируют зарплату работников бюджетной сферы. Как правило, оклад в бюджетных организациях рассчитывается по формуле “базовая ставка х коэффициент разряда”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что глава правительства Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов 21 августа объявили о повышении заработных плат бюджетникам в 2025 году. По словам Головченко, доходы населения вырастут на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

«Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок значительный», — заявил Селиверстов.

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Кстати, о надбавках. Министерство юстиции Беларуси своим постановлением № 52 от 7 августа 2024 года повысило надбавки к окладам определенной категории работников. Одна из надбавок вырастет на 105%. Правда, нововведения начнут действовать в январе 2025 года.

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