Министерство образования предложило белорусским первоклассникам изучать физику
Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультатива "«Лаборатория открытий", где предложило первоклассникам (или второклассникам) изучать "элементы науки "Физика". Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 4 августа.
Так, согласно постановлению министерства № 95 от 26 июля 2024 г. “Об утверждении учебной программы факультативных занятий”, программа рассчитана на учеников первого или второго класса — в зависимости от уровня подготовки. Во время факультатива школьники должны:
- знакомится с “элементами науки «Физика»;
- “учится анализировать и понимать физическую природу окружающих явлений”.
В документе сказано, что учебная программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю в течение учебного года). К проведению занятий могут привлекать учителей физики.
“Цель – углубление знаний учащихся об окружающем мире, формирование интереса к изучению естественнонаучных дисциплин, а в дальнейшем – успешности в процессе обучения физике посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности”, — прописано в постановлении.
Также в министерстве образования обозначили, что в конце обучения младшеклассники должны иметь представления о:
- “характерных особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях”;
- “условиях плавания тела в жидкости”;
- “теплопроводности различных материалов”;
- “поверхностном натяжении, капиллярном эффекте, отражении и преломлении света, распространении звука, атмосферном давлении, реактивном движении”;
- “назначении и работе водяного термометра, перископа, термоса, солнечных часов, наушников от шума, рупора, фильтра для воды, сигнального зеркала, водяного колеса, автопоилки для животных, подводной лодки при погружении под воду и всплытии”.
Кроме того, уметь:
- “проводить наблюдения и несложные опыты”
- “выдвигать гипотезы, прогнозировать результаты”;
- “формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования)”;
- “участвовать во фронтальной, групповой и индивидуальной исследовательской работе”;
- “коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли""
- “договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы”.
[info_b]Полностью с документом можно ознакомится по ссылке.[/info_b]
Какие еще факультативы ввели для белорусских школьников?
Ранее Министерство образования утвердило учебную программу факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию». Она предназначена для учеников десятых и одиннадцатых профильных классов педагогической направленности.
Также в ведомстве рассказали о факультативах для:
- 3-4-х классов —“Когда учиться легко. В мире знания и познания” и “Когда учиться легко. В мире культуры” ;
- 4-х классов - факультатива “Когда учиться легко. В мире общения” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык);
- 8 (9) классов — “Культура иноязычного речевого общения” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык);
- 10 (11) классов “Межкультурное взаимодействие на иностранном языке” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык).
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Кроме того, в мае 2024 года Минобр утвердил и другие факультативы. Например, “Счастлив белорусом называться” (для 5-9 классов), “Путешествуем без опасности” (для 6 класса), “Выбираем здоровый образ жизни” (для 8 класса).
А ранее Telegraf.news писал, что белорусское министерство образования обновило учебную программу предмета «Введение в школьную жизнь» для 1 классов. С 1 сентября 2024 года их пообещали учить распознаванию эмоций, правилам общения, а также развитию межполушарного взаимодействия.
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