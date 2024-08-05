Министерство образования предложило белорусским первоклассникам изучать физику

Опубликовано: 05.08.2024 08:54 , Обновлено: 05.08.2024

Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультатива "«Лаборатория открытий", где предложило первоклассникам (или второклассникам) изучать "элементы науки "Физика". Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 4 августа.

Так, согласно постановлению министерства № 95 от 26 июля 2024 г. “Об утверждении учебной программы факультативных занятий”, программа рассчитана на учеников первого или второго класса — в зависимости от уровня подготовки. Во время факультатива школьники должны:

знакомится с “элементами науки «Физика»;

“учится анализировать и понимать физическую природу окружающих явлений”.

В документе сказано, что учебная программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю в течение учебного года). К проведению занятий могут привлекать учителей физики.

“Цель – углубление знаний учащихся об окружающем мире, формирование интереса к изучению естественнонаучных дисциплин, а в дальнейшем – успешности в процессе обучения физике посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности”, — прописано в постановлении.

Также в министерстве образования обозначили, что в конце обучения младшеклассники должны иметь представления о:

“характерных особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях”;

“условиях плавания тела в жидкости”;

“теплопроводности различных материалов”;

“поверхностном натяжении, капиллярном эффекте, отражении и преломлении света, распространении звука, атмосферном давлении, реактивном движении”;

“назначении и работе водяного термометра, перископа, термоса, солнечных часов, наушников от шума, рупора, фильтра для воды, сигнального зеркала, водяного колеса, автопоилки для животных, подводной лодки при погружении под воду и всплытии”.

Кроме того, уметь:

“проводить наблюдения и несложные опыты”

“выдвигать гипотезы, прогнозировать результаты”;

“формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования)”;

“участвовать во фронтальной, групповой и индивидуальной исследовательской работе”;

“коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли""

“договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы”.

[info_b]Полностью с документом можно ознакомится по ссылке.[/info_b]

Какие еще факультативы ввели для белорусских школьников?

Ранее Министерство образования утвердило учебную программу факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию». Она предназначена для учеников десятых и одиннадцатых профильных классов педагогической направленности.

Также в ведомстве рассказали о факультативах для:

3-4-х классов —“Когда учиться легко. В мире знания и познания” и “Когда учиться легко. В мире культуры” ;

4-х классов - факультатива “Когда учиться легко. В мире общения” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык);

8 (9) классов — “Культура иноязычного речевого общения” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык);

10 (11) классов “Межкультурное взаимодействие на иностранном языке” (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык).

Больше часов иностранного? Минобразования утвердило 5 новых факультативов для белорусских школьников

Кроме того, в мае 2024 года Минобр утвердил и другие факультативы. Например, “Счастлив белорусом называться” (для 5-9 классов), “Путешествуем без опасности” (для 6 класса), “Выбираем здоровый образ жизни” (для 8 класса).

А ранее Telegraf.news писал, что белорусское министерство образования обновило учебную программу предмета «Введение в школьную жизнь» для 1 классов. С 1 сентября 2024 года их пообещали учить распознаванию эмоций, правилам общения, а также развитию межполушарного взаимодействия.

Минобразования Беларуси обязало по-новому учить первоклашек «распознаванию эмоций» и названию пальцев