В МАРТ рассказали, сколько справок и документов нужно белорусам, чтобы продать картошку со своей дачи

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Опубликовано: 27.08.2024 10:27 , Обновлено: 27.08.2024

Могут ли рядовые белорусы свободно продавать излишки урожая, выращенного на даче или собственном приусадебном участке и придётся ли за это платить налоги? Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова рассказала, какими справками и документами нужно вооружиться белорусам, прежде чем отправиться на рынок.

В эфире гостелеканала ОНТ Мельникова заявила, что действующий Гражданский кодекс позволяет физическим лицам продавать выращенные собственными силами овощи, фрукты или ягоды (в том числе - переработанные), не открывая ИП и не уплачивая какие-либо налоги на полученные доходы.

Однако, просто явиться на рынок и начать продавать свои помидоры, огурцы или картофель не получится. Для начала необходимо собрать целый пакет документов, который продавец за прилавком на рынке всегда должен иметь при себе.

Во-первых, необходимо взять в местном исполнительном и распорядительном органе справку, подтверждающую тот факт, что именно вы (или ваш близкий родственник) произвели данную продукцию на собственном участке. Получить такую справку можно, обратившись с заявлением в исполком того населённого пункта, к которому относится ваш земельный участок.

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Во-вторых, необходимо взять справку из поликлиники о прохождении флюорографии, которую требуют от всех продавцов, работающих с продовольственными товарами.

И в-третьих, продавец обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, чтобы в любой момент можно было предъявить его проверяющим.

При этом представитель МАРТ подчеркнула, что продавать продукты с личного подворья белорусы могут только в тех местах, которые определены администрацией рынка - с ней продавец также обязан заключить официальный договор.

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[info_b]Напомним, что согласно действующему законодательству, тем, для кого продажа овощей или фруктов является стабильной подработкой, необходимо уплачивать либо единый налог, либо налог на профессиональный доход. А вот если сумма дохода физического лица от продажи в течение года превысит 200 базовых величин (8 тыс. рублей на сегодня), продавцу придётся уплатить ещё и подоходный налог - по ставке 10% с суммы превышения этого порога.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что осенью белорусам по всей стране предлагают продавать выращенные на собственных участках овощи, фрукты, мясо, мед и другую продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, которые традиционно организуют в крупных городах Беларуси с сентября по декабрь.

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