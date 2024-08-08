Совмин запретил ввоз в Беларусь из "недружественных стран" макарон и цемента. Что ещё в списке?

Опубликовано: 08.08.2024 21:13 , Обновлено: 08.08.2024

Правительство Беларуси поздно вечером 8 августа сообщило, что перечень товаров из западных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, был дополнен новыми позициями. Постановление об изменениях подписал премьер Роман Головченко.

На момент публикации новости номер документа оглашен не был. Однако из сообщения пресс-службы Совмина следует, что данные меры вступят в силу с 31 августа 2024 года.

В контрсанкционный список Головченко вошли:

Маргарин,

макароны,

цемент и изделия из него,

удобрения азотные,

пластмассовая посуда,

плиты ДСП,

МДФ,

ящики,

коробки,

мешки,

пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона,

кирпичи строительные.

“Подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь”, - заявили в Совмине Беларуси.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси в мае пополнил список товаров из “недружественных стран”, которые с сегодняшнего дня запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №700 от 6 декабря 2021 года, рассказали в пресс-службе.

Совмин запретил ввоз в Беларусь чешского пива. Что ещё попало в запретные списки?