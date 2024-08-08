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Совмин запретил ввоз в Беларусь из "недружественных стран" макарон и цемента. Что ещё в списке?

Совмин запретил ввоз в Беларусь из "недружественных стран" макарон и цемента. Что ещё в списке?
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Правительство Беларуси поздно вечером 8 августа сообщило, что перечень товаров из западных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, был дополнен новыми позициями. Постановление об изменениях подписал премьер Роман Головченко.

На момент публикации новости номер документа оглашен не был. Однако из сообщения пресс-службы Совмина следует, что данные меры вступят в силу с 31 августа 2024 года.

В контрсанкционный список Головченко вошли:

  • Маргарин,
  • макароны,
  • цемент и изделия из него,
  • удобрения азотные,
  • пластмассовая посуда,
  • плиты ДСП,
  • МДФ,
  • ящики,
  • коробки,
  • мешки,
  • пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона,
  • кирпичи строительные.

“Подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь”, - заявили в Совмине Беларуси.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси в мае пополнил список товаров из “недружественных стран”, которые с сегодняшнего дня запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №700 от 6 декабря 2021 года, рассказали в пресс-службе.

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