Совмин запретил ввоз в Беларусь из "недружественных стран" макарон и цемента. Что ещё в списке?
Правительство Беларуси поздно вечером 8 августа сообщило, что перечень товаров из западных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, был дополнен новыми позициями. Постановление об изменениях подписал премьер Роман Головченко.
На момент публикации новости номер документа оглашен не был. Однако из сообщения пресс-службы Совмина следует, что данные меры вступят в силу с 31 августа 2024 года.
В контрсанкционный список Головченко вошли:
- Маргарин,
- макароны,
- цемент и изделия из него,
- удобрения азотные,
- пластмассовая посуда,
- плиты ДСП,
- МДФ,
- ящики,
- коробки,
- мешки,
- пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона,
- кирпичи строительные.
“Подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь”, - заявили в Совмине Беларуси.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси в мае пополнил список товаров из “недружественных стран”, которые с сегодняшнего дня запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №700 от 6 декабря 2021 года, рассказали в пресс-службе.
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