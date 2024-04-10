"Очень важный предмет" - В белорусских школах решили внедрить новый учебник. Что известно?
Со следующего учебного года в белорусских школах запланировали внедрить новое учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом агентству БелТА сообщила начальник методического центра Академии образования Людмила Романовская.
Как рассказала Романовская, в перспективе собираются издать “всю линейку пособий”: для второго - пятого классов включительно. Пока же, по ее словам, разработали учебник по ОБЖ только для второго класса.
Для апробации выбрали 14 учреждений общего среднего образования - по два от каждой области и столицы. Среди них как сельские школы, так и городские гимназии. “Это довольно сбалансированная выборка для того, чтобы можно было учесть мнения различных категорий учащихся и учителей. Мы уже, в принципе, на финише”, - заявила начальник методического центра.
Издание для второго класса, как рассказала Романовская, растиражируют уже этим летом, а к новому учебному году привезут в учреждения образования.
“Это очень важный предмет”, - подчеркнула начальник методического центра. Потому что, по ее словам, на уроках ОБЖ учат “всему самому необходимому”: правилам дорожного движения, правилам поведения в интернете, в обществе, здоровому образу жизни и не только.
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Романовская также перечислила тематические блоки учебной программы по ОБЖ, которые, вероятно, представят в новом пособии:
- “Личная и коллективная безопасность”,
- “Защита от чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность”,
- “Окружающая среда и безопасность”,
- “Здоровый образ жизни”.
В следующем учебном году апробируют издание для третьего класса.
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