Мингорисполком показал образцы единой школьной формы на новый учебный год

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Опубликовано: 19.06.2024 14:07 , Обновлено: 19.06.2024

В Минске в новом учебном году запланировали провести пилотный проект по введению единой школьной формы. Фото комплектов опубликовали на сайте комитета по образованию Мингорисполкома.

По словам первого заместителя председателя комитета Людмилы Борисенко, новая линейка “формирует единый образ столичного школьника”. В пилотном проекте запланировали участвовать 20 столичных учреждений образования.

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Предприятия создали костюмы для школьников разных возрастов. В основную коллекцию вошли штаны, юбки, сарафаны, пиджаки, жилеты, бомберы в единой темно-синей цветовой гамме и стиле. А вот рубашки, сорочки, гольфы и обувь родителям нужно будет покупать отдельно.

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

“Кроме этой линейки, можно приобрести варианты прошлого года. Возможно, добавятся новые образцы”, - передало слова Борисенко агентство БелТА.

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Фото: комитет по образованию Мингорисполкома

Коллекция капсульная, то есть вещи можно сочетать между собой. “В торговой сети представлен широкий ассортимент одежды делового стиля, возникает много вопросов. Предложили унифицированный вариант”, - дополнила первый зампред комитета по образованию Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на эти комплекты школьной формы. Коллекцию запланировали поставить на продажу во второй декаде июля, стоимость комплекта для девочек, к примеру, будет стартовать от 85 рублей.

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