Комбинат пообещал кормить минских школьников по-новому. Что изменится с 1 сентября?

Опубликовано: 02.08.2024 09:45 , Обновлено: 02.08.2024

С 1 сентября 2024 года все минские школы и гимназии должны перейти на новые условия организации питания. В частности, это коснется вместимости столовых, времени приема еды и меню.

Так, директор столичного комбината школьного питания Людмила Крупская сообщила, что осенью в меню добавят “пять новинок”:

“Это блюда из мяса птицы. Грудка куриная запеченная в сметанном соусе — ее мы предложим нашим ребятам на обед. Блинчики с корицей и яблоком — это блюдо мы предложим нашим детям на полднике. И уже полюбившееся блюдо из пилотного проекта – блинчики с творогом и сырники для детей 1-4 классов”.

Скриншот из репортажа СТВ

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Кроме того, как рассказали в эфире гостелеканала СТВ, в столовых решили увеличить вместимость, что “позволит школьникам питаться в рациональное для всех время”.

Также в учреждения начали устанавливать новое торгово-технологическое оборудование, которое должно дать возможность готовить больше порций.

[info_b]Отметим, что новую систему организации питания должны были ввести в 150 школах и гимназиях Минска в прошлом году. А с 1 сентября к ней пообещали присоединить оставшиеся 83 учреждения.[/info_b]

Напомним, что в Министерстве образования Беларуси сообщили, что с 1 января 2024 года 76% белорусских школ перевели на новые правила организации питания. В ведомстве заверили, что начатый в 2022 году эксперимент, в котором изначально принимали участие всего 15 городских школ и гимназий и шесть сельских школ, должен завершиться уже к следующему учебному году, то есть с 1 сентября 2024 года во всех школах Беларуси схема питания вновь должна стать единой.

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Ранее Telegraf.news рассказал о новых блюдах, вошедших в новое школьное меню. Если поначалу в меню были включены блюда, обычно причисляемые к фастфуду, такие как гамбургер или чизбургер, то в ходе эксперимента подход несколько изменился (как минимум — в названиях блюд).

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