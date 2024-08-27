Плюс 15 копеек. Два белорусских производителя подняли цены на сигареты с 1 сентября. Какие новые марки предложат?

Опубликовано: 27.08.2024 11:25 , Обновлено: 27.08.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси 27 августа обновило информацию по максимальным розничным ценам на сигареты с фильтром. Исходя из данных ведомства, сразу две белорусские компании заявили о подорожании одной марки сигарет с 1 сентября. Кроме того, в ассортименте двух других предприятий появились четыре новых наименования сигарет, которые должны поступить в продажу этой осенью.

Так, сразу на 15 копеек вырастет с 1 сентября цена на сигареты марки Pall Mall Superslims Azure - с 5,55 до 5,7 рубля за пачку. Сигареты этой марки есть в ассортименте двух компаний - Гродненской табачной фабрики “Неман” и компании “Сентони ПРО”.

Другие белорусские производители табачных изделий и компании-импортёры, исходя из данных, размещённых на сайте МНС, о повышении цен на свою продукцию в сентябре не заявляли.

Между тем, сразу две компании решили с 1 сентября вывести на рынок новые марки. Так, в перечне продукции компании “Сентони ПРО” появились сигареты Lucky Strike Aroma Violet по цене 5,9 рубля за пачку, а в ассортименте компании “АЛИДИ-Вест”, которая вышла на рынок Беларуси всего месяц назад, появились сразу три разновидности сигарет марки Rothmans - Click Amber, Click Coral и Click Purple. Цену на эти сигареты компания установила на уровне 5,6 рубля за пачку.

[info_b]Напомним, с актуальными максимальными ценами на сигареты с фильтром, которые продаются на белорусском рынке, всегда можно ознакомиться на официальном сайте МНС по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 августа в перечне производителей табачной продукции МНС появился новый производитель — “АЛИДИ-Вест”. Изначально в его ассортименте было всего две марки сигарет — Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic — по цене 5,8 рубля. Это иностранное общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Минске еще в 2011 году, а в марте 2024 года оно получило лицензию на производство в том числе табачных изделий.

МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. А какой новый производитель табачных изделий появился?