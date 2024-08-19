В Мингорисполкоме назвали дату начала работы сельхозярмарок в столице. Где развернут торговлю?

Опубликовано: 19.08.2024 19:43 , Обновлено: 19.08.2024

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная сообщила, что 14 сентября в столице начнут работать сельскохозяйственные ярмарки. Нагорная рассказала, где развернут торговлю овощами, фруктами, ягодами и не только в Минске.

“Основная локация будет неизменно на площадке у “Чижовка-Арены”, потому что это место, излюбленное горожанами, туда удобно подъезжать”, - передало слова представителя Мингорисполкома агентство БелТА.

По словам Нагорной, 21 сентября на площадке у Дворца спорта проведут большую ярмарку “Мінскі кірмаш”, приуроченную к открытию сезона сельхозярмарок. Чиновница рассказала, что ярмарки будут организовывать в каждом районе Минска и на центральной площадке у “Чижовка-Арены” по выходным дням. Завершат свою работу они 1 декабря.

“Но сразу хочу обозначить, что все будет зависеть от погодных условий. Конечно же, руководствуемся санитарными нормами и правилами, и при температуре на улице чуть ниже нуля градусов ярмарки нам придется сократить”, - предупредила Нагорная.

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Она также сообщила, что каждый день в Минске будут работать площадки по продаже сельхозпродукции физлицами, крестьянскими и фермерскими хозяйствами. Эти локации будут работать с 16 сентября по 17 ноября.

Перечень площадок разместят на этой неделе на сайтах администраций районов и Мингорисполкома, добавила Нагорная.

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