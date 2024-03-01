Минобразования пообещало перевести все школы Беларуси на новую схему питания. Когда?

Опубликовано: 01.03.2024 07:40 , Обновлено: 01.03.2024

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что с 1 января 2024 года 76% белорусских школ были переведены на новые правила организации питания. В ведомстве назвали точную дату, когда эксперимент со школьным питанием завершится и ученики всех школ страны начнут питаться одинаково.

Точные сроки озвучил на заседании коллегии Министерства образования глава ведомства Андрей Иванец, который подвел итоги работы министерства за прошлый год и озвучил задачи на 2024 год.

В Минобразования заверили, что школьное питание “организовано с особой тщательностью”. Начатый в 2022 году эксперимент, в котором изначально принимали участие всего 15 городских школ и гимназий и шесть сельских школ, должен завершиться уже к следующему учебному году, то есть с 1 сентября 2024 года во всех школах Беларуси схема питания вновь станет единой.

По данным профильного ведомства, в рамках эксперимента школьники протестировали полтысячи блюд. Из самым популярных отобрали около 300, которые и включили в информационный сборник технологических карт. На основании этого документа все учреждения образования страны составляют меню в своих столовых.

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Ранее Телеграф рассказал о новых блюдах, вошедших в новое школьное меню. Если поначалу в меню были включены блюда, обычно причисляемые к фастфуду, такие как гамбургер или чизбургер, то в ходе эксперимента подход несколько изменился (как минимум - в названиях блюд).

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Ранее Телеграф рассказал, можно ли отказаться от питания в школе. Что говорят об этом нормативные документы, рассказала Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания отдела Минобразования.

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