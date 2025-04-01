Плюс 8 копеек за топливо, штрафы от налоговой и базовый тариф на мобильную связь. Чего ждать белорусам в апреле 2025 года?

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Опубликовано: 01.04.2025 07:07 , Обновлено: 01.04.2025

В апреле много значимых изменений ждёт самые разные категории белорусов. Автомобилистам придётся привыкать к новым ценам на заправках, индивидуальным предпринимателям, не успевшим сменить кассовое оборудование – быть готовым к штрафам от налоговой, а у всех белорусов появится возможность подключить базовый тариф на мобильную связь. Об этих и других новациях начавшегося месяца читайте в первом апрельском материале редакции Telegraf.news.

Страховки, топливо, зарядки - что изменится для автомобилистов?

В этом месяце изменения ждут абсолютно всех автомобилистов, поскольку с 23 апреля вступит президентский указ, которым увеличиваются лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ.

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Сумму привязали к базовой величине и, по сравнению с действующим значением, она увеличится в разы. Если сегодня выплата по европротоколу ограничена 800 евро (что эквивалентно сумме, чуть превышающей 2,7 рублей), то с 23 апреля она будет равнозначна 150 базовым величинам , а на сегодняшний день это 6,3 тыс. рублей.

С этого же дня, по информации Министерства финансов, белорусские автомобилисты смогут приобрести единый с Россией полис автострахования. Если раньше водителям, которые часто ездят в соседнюю страну, приходилось оформлять две страховки — одну для Беларуси, другую для России, теперь они смогут ограничиться одним документом.

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Ещё одно изменение, которое точно не пройдёт мимо ни одного автомобилиста – подорожание топлива . Причём на этот раз оно коснётся не только владельцев авто с ДВС, расходы владельцев электричек также вырастут.

Что касается владельцев классических авто, то им в апреле пообещали 4 этапа повышения цены на топливо по 2 копейки – 5, 12, 19 и 26 апреля . В итоге к концу месяца цена должна в общей сложности прибавить 8 копеек.

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Таким образом, если концерн “Белнефтехим” будет придерживаться намеченного плана, к 26 марта за 1 литр топлива на белорусских АЗС придётся отдавать следующую сумму:

АИ-92-К5-Евро: 2,48 рубля,

АИ-95-К5-Евро: 2,58 рубля,

АИ-98-К5-Евро: 2,80 рубля,

дизельное топливо (ДТ-К5): 2,58 рубля.

Владельцам электричек, в свою очередь, придётся платить за зарядку на 5 - 8,9% больше обычного. О повышении тарифов 1 апреля, в частности, объявила сеть зарядных станций Malanka, объяснив подорожание ростом стоимости электроэнергии для зарядных станций .

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Кроме того, на станциях решили дополнительно ввести плату за простой: если электромобиль не отключить от коннектора в течение 20 минут после завершения зарядки, владельцу придётся платить по 30 копеек за каждую минуту простоя места. Такая «услуга», призванная избежать ситуаций, когда автомобиль стоит на станции, но не заряжается, а просто использует место под парковку, с недавних пор есть не только у «Маланки», но и в других сетях зарядных станций.

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Кому ждать письма из налоговой?

1 апреля истекают сроки сразу нескольких налоговых процедур, которые касаются как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей. Для тех, кто не подал необходимые документы в налоговую, с этого дня могут наступать серьёзные последствия – от потихоньку капающей пени за недоплаченный налог, до крупных штрафов и временных запретов на ведение бизнеса.

Так, с сегодняшнего дня начала «капать» пеня за неуплаченный подоходный налог для физлиц. Её начисляют за каждый календарный день просрочки на всю неуплаченную или недоплаченную сумму. При этом с этого года для некоторых категорий белорусов (в частности, для тех, чьи доходы в прошлом году превысили 200 тыс. рублей) начали применять повышенную ставку подоходного налога — 25% вместо стандартных 13%. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале по ссылке.

В свою очередь субъекты хозяйствования (включая индивидуальных предпринимателей или физических лиц из числа самозанятых ) до 1 апреля должны были заменить или обновить своё кассовое оборудование .

Тем, кто проигнорирует это требование, в Министерстве по налогам и сборам пригрозили «негативными последствиями», включая штрафы, предусмотренные частью 1 статьи 13.15 КоАП.

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[info_b]Физическим лицам по этой статье грозит взыскание на сумму до 50 базовых величин (2 100 рублей), предпринимателям — до 100 базовых величин (4 200 рублей), а юридическим лицам — до 200 базовых величин (8 400 рублей).[/info_b]

А вот покупателям после массовой замены кассового оборудования в Министерстве по налогам и сборам пообещали “более информативные чеки”, которые, по словам налоговиков, теперь будет представлять собой «чётко структурированный платежный документ».

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Что нового у мобильных операторов?

Серьёзные изменения с 1 апреля у белорусских мобильных операторов. Во-первых, всех их обязали открыть базовый пакет , который будет включать в себя следующие услуги на календарный месяц:

200 минут голосового трафика во все сети Беларуси,

2 ГБ Интернет-трафика,

50 SMS.

Журналисты Telegraf.news уже изучили предложения всех трёх белорусских мобильных операторов и выяснили, чей из них – самый выгодный для абонентов. Подробнее о базовых тарифах компаний МТС, А1 и life:) читайте в нашем материале по ссылке.

Во-вторых, с 1 апреля мобильных операторов обязали получать от абонентов “явное согласие” на подключение любой платной подписки на те или иные сервисы, будь то прогноз погоды, рассылки с анекдотами, гороскопами или что-то иное в этом роде.

Для того, чтобы воспользоваться такого рода сервисом, с сегодняшнего дня клиент должен согласиться на это при помощи одного из четырёх способов: только тогда оператор имеет право его подключить. Подробнее об этих способах можно узнать по ссылке.

Кстати, с 1 апреля изменения коснутся и пользователей «динозавров связи» - стационарных телефонов. С этого дня подрастёт и абонентская плата за домашний телефон, и стоимость минуты соединения для местной и междугородней связи.

Подробнее о подорожании услуг государственного оператора связи РУП «Белтелеком», в том числе, на наиболее популярные услуги, такие как домашний интернет byfly и пакеты услуг электросвязи (линейка «ЯСНА»), читайте в нашем материале.

Фото иллюстративное: Telegraf.news

Что ещё подорожает в Беларуси в апреле?

Как всегда, не обойдётся в новом месяце без подорожания сигарет . В зависимости от марки и производителя, повышение цены варьируется от 10 до 30 копеек за пачку.

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Кроме того, ожидается, что в этом месяце подорожает проезд в общественном транспорте . Соответствующие решения уже приняли власти Минской и Могилёвской области. Там цена талончика в городском транспорте поднялась на 10 копеек, а стоимость одного километра пути в пригородных перевозках - на 1 копейку.

Хотя другие регионы о повышении стоимости проезда в общественном транспорте пока не заявляли, чаще всего такие решения областные власти принимают синхронно. Впрочем, бывают и исключения: например, в 2018 году тарифы на проезд подняли во всех регионах, кроме столицы. Ещё одно изменение, вступившее в силу с 1 апреля, - повышение размера базовой арендной величины на 5,7%. Теперь она составляет 18,77 рубля (+1,01 рубля к предыдущему значению).

Базовую арендную величину подняли в Беларуси на 5,7%. На что влияет?

[info_b]Напомним, исходя из базовой арендной величины в Беларуси устанавливают размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, которое находится в собственности государства или хозяйственных обществ.[/info_b]

Пасха, длинные выходные и республиканский субботник

Ну и напоследок о приятном. В апреле представители всех христианских конфессий будут отмечать праздник Пасхи . В 2025 году Светлое Христово Воскресение выпало на 20 апреля и по новому, и по старому стилю.

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Из-за этого в конце апреля многие белорусы, работающие по стандартной пятидневке, получат возможность продлить выходные — три выходных подряд образуются из-за Радуницы, которая в Республике объявлена официальным выходным днём. Из-за того, что этот церковный праздник всегда выпадает на вторник, предшествующий ей понедельник в Беларуси всегда переносят на одну из ближайших суббот.

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Впрочем, одним выходным днём в апреле белорусам всё же придётся пожертвовать — на 12 апреля 2025 года власти назначили республиканский субботник . Участие в нём по закону добровольное, однако с недавних пор местные власти получили право «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам». За невыполнение требований может грозить административка.

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