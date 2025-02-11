В МНС объяснили, как будут рассчитывать 25%-ный налог для белорусов с доходами более 200 тыс. рублей

Опубликовано: 11.02.2025 14:37 , Обновлено: 11.02.2025

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский в ходе пресс-конференции 11 февраля объяснил, как ведомство будет рассчитывать подоходный налог для тех белорусов, доходы которых в прошлом году превысили 200 тыс. рублей. Для этой категории физлиц в этом году впервые начали применять повышенную ставку подоходного налога - 25% вместо стандартных 13%).

Ковалевский пояснил, что подавать декларацию о доходах придётся тем гражданам, чьи суммарные доходы в Беларуси в 2024 году превысили 200 тыс. рублей. При этом учитываться инспекторами будут три основных источника доходов:

доходы по трудовым договорам (то есть зарплаты),

доходы, полученные в виде дивидендов,

доходы по гражданско-правовым договорам по оказанию услуг или выполнению работ, а также созданию объектов интеллектуальной собственности.

При этом повышенную ставку налога, как пояснил специалист, будут применять только к той сумме доходов, которая составляет собственно превышение установленного законом лимита.

В качестве примера Ковалевский привёл такую наглядную ситуацию: человек, получивший за прошлый год зарплату и дивиденды на сумму в 300 тыс. рублей, обязан будет подавать налоговую декларацию. Пересчитают подоходный по повышенной ставке в 25% только на доходы в 100 тыс. рублей (то есть на разницу: 300 - 200 = 100 тыс. рублей). На эту сумму рассчитают налог в 25%, что в данном примере равнозначно 25 тыс. рублей.

Однако, и это ещё не окончательная сумма доплаты: из неё вычтут те налоги, которые уже заплатил человек по стандартной ставке - начиная с месяца, в котором был преодолён лимит в 200 тыс. рублей.

“Таким образом налоговый орган рассчитывает уже непосредственно подлежащую уплате сумму налога”, — пояснил Ковалевский.

Специалист также пояснил, что таким образом идёт расчёт налога для доходов, которые облагаются по стандартной ставке в 13% (в соответствии со статьёй 214 Налогового кодекса). Если же часть доходов человека облагаются пониженной ставкой (например, работники резидентов индустриального парка “Великий камень” платят лишь 9% подоходного, а ставка по дивидендам и вовсе может быть нулевой), они не включаются в установленный законом лимит в 200 тыс. рублей.

[info_b]Напомним, подавать декларации о доходах за 2024 год физические лица могут с 1 января. Представить налоговую декларацию необходимо не позднее 31 марта 2025 года.[/info_b]

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