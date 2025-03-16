В МинЖКХ Беларуси назвали даты республиканских субботников в 2025 году

Опубликовано: 16.03.2025 10:12 , Обновлено: 16.03.2025

Ближайший республиканский субботник в Беларуси должен пройти 12 апреля 2025 года. Об этом сообщила заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук. Всего в этом году запланировано 2 субботника. А когда запланировали второй?

В преддверии субботника по всей стране стартовал месячник по благоустройству с информационными мероприятиями и акциями. Жители могут принять активное участие в озеленении своих дворов, оставив заявку на портале «Зелёный двор вместе».

Также все желающие могут присоединиться к работам по благоустройству, обратившись в коммунальную службу по месту жительства — там предоставят необходимый инвентарь и посадочный материал, передало агентство «Минск-Новости». В ведомстве напомнили и о «традиционных конкурсах» на лучший подъезд, двор и цветочное оформление.

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Представитель министества рассказала, что год назад, в апреле 2024 года, на республиканском субботнике собрали более 15,8 млн рублей, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В мероприятии приняли участие 2,35 млн белорусов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что местные власти теперь могут «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам». За невыполнение требований может грозить административка.

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