Лимит ущерба по европротоколам вырос в разы. На какую сумму белорусы смогут договориться без ГАИ и штрафов?

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Опубликовано: 22.03.2025 10:15 , Обновлено: 22.03.2025

Национальный правовой портал опубликовал указ президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. № 108 "О страховании", в котором увеличены лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ до 150 базовых величин (6,3 тысячи рублей).

Однако это положение указа вступит в силу только с 23 апреля, а значит до этого времени белорусы могут рассчитывать только на 800 евро возмещения.

В Главном управлении Госавтоинспекции МВД заявили, что преимуществом оформления ДТП путем самостоятельного заполнения Европротокола считают “скорость и удобство”, так как водителям не требуется ожидать приезда сотрудников ГАИ.

“При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании Европротокола, а виновник не привлекается к административной ответственности”, - напомнили о дополнительных плюшках такого решения проблем в ГАИ.

Также в ведомстве напомнили, что белорусы могут в случае ДТП получить консультацию по порядку и условиям оформления европотокола без вызова ГАИ по короткому номеру 140 .

Когда можно оформлять “европротокол”?

Если в ДТП пострадали не более двух авто и повреждения получили только они сами;

Не был причинён вред жизни или здоровью людей;

Оба участника ДТП пришли к согласию по поводу причин и обстоятельств происшествия и виновник признал свою вину;

Оба участника трезвые и не под влиянием накротических средств;

У всех есть обязательная действующая страховка, водительские права.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта подписал указ № 108 “О страховании”, чтобы согласовать отдельные документы с законом “О страховой деятельности”. Журналист Telegraf.news посмотрел, что изменилось.

Лукашенко обязал указывать суммы страховки в базовых величинах вместо евро. Какие еще изменения?