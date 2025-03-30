Белорусам пообещали трёхдневные выходные в апреле. Когда придётся отработать?

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Опубликовано: 30.03.2025 16:15 , Обновлено: 30.03.2025

В конце апреля многие белорусы, работающие по стандартной пятидневке, получат возможность продлить выходные - три выходных подряд образуются из-за Радуницы, которая в Республике объявлена официальным выходным днём. Из-за того, что этот церковный праздник всегда выпадает на вторник, предшествующий ей понедельник в Беларуси всегда переносят на одну из ближайших суббот. Разобрались, как предстоит работать белорусам в следующем месяце.

Итак, длинные выходные белорусов ожидают в конце апреля: согласно составленному Министерством труда и соцзащиты графику, рабочий понедельник 28 апреля белорусам придётся отработать заранее - в субботу, 26 апреля.

Таким образом, отдыхать от работы белорусы будут 3 дня:

в воскресенье, 27 апреля,

в понедельник, 28 апреля,

во вторник, 29 апреля.

Кроме того, получается, что в апреле у белорусов будет сразу два дня работы по сокращённому графику - 26 апреля (день, на который переносится фактически предпраздничный понедельник 26 апреля) и 30 апреля, поскольку он предшествует 1 мая, который в Беларуси также является официальным выходным. Согласно трудовому законодательству, в предпраздничный день белорусы могут работать на 1 час меньше обычного (для тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени, продолжительность работы в этот день должна быть также пропорционально сокращена).

Напомним, переносы рабочих дней касаются только тех работников, которые работают по режиму классической пятидневки - с выходными днями в субботу и воскресенье. При этом сами организации могут переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством, если того требует специфика производства или выполняемых работ.

Кстати, это не последние переносы рабочих дней в этом году. Согласно утверждённому Советом министров Беларуси графику выходных и праздничных дней в 2025 году, впереди у белорусом ещё два мини-отпуска по 4 дня - в июле, в связи с празднованием Дня независимости, и в декабре, в связи с католическим Рождеством.

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Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, одним выходным днём в апреле белорусам всё же придётся пожертвовать - на 12 апреля 2025 года власти назначили республиканский субботник. Участие в нём по закону добровольное, однако с недавних пор местные власти получили право «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам». За невыполнение требований может грозить административка.

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