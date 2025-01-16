Когда Пасха в 2025 году? Узнали, в какой день отметят православные и католики

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Опубликовано: 16.01.2025 10:01 , Обновлено: 24.02.2025

Ежегодно православные и католики задаются вопросом, когда же следует отмечать Пасху. От года к году дата меняется, но иногда она может совпадать для обеих конфессий. Так, например, будет и в 2025 году. Telegraf.news разобрался, как определяется дата одного из самых почитаемых и радостных праздников в календаре христиан, и узнал, в какой день будут отмечать Пасху православные и католики.

Бесспорно, для православных христиан Пасха, также именуемая Светлым Христовым Воскресением, — самый значимый праздник в календаре. Он символизирует обновление и спасение мира и человека, а также ознаменовывает торжество жизни над смертью, победу добра над злом. В католичестве празднование Пасхи тоже происходит с размахом, хотя немного уступает по своей значимости Рождеству.

Этот праздник полон символизма и традиций и напоминает верующим об искупительной жертве Иисуса Христа, о Его смерти на кресте и чудесном воскресении.

Праздник относится к числу так называемых переходящих праздников — тех, чья дата от года к году меняется. В 2025 году Светлое Христово Воскресение и для православных, и для католиков выпадает на 20 апреля.

Совпадение даты для обеих конфессий происходит не каждый год, и последний раз такое случалось в 2017 году. Почему же празднование Пасхи от года к году меняется и каким образом определяется эта дата?

Как определяют дату празднования Пасхи?

При расчёте даты Пасхи Православная и Римско-католическая церкви используют как солнечные (григорианский и юлианский), так и лунный календари.

Никейский собор в 356 году установил правила, соотнося циклы Солнца и Луны, с обязательным празднованием в воскресенье. Разница в датах празднования возникла после календарной реформы 1582 года, когда Римско-католическая церковь приняла григорианский календарь, а православные остались на юлианском.

Первые христиане праздновали Пасху на 14-й день после весеннего равноденствия, потому что знали, что это было время, в которое её праздновал Христос с учениками. На Никейском Соборе в 325 году было решено отмечать её в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. Из-за различных астрономических циклов возникли разногласия между церквями, и в 387 году Пасху отмечали в разные дни в разных регионах.

Таким образом, для вычисления даты Пасхи учитываются три критерия:

Пасха не может быть раньше 21 марта;

Дата должна следовать за первым весенним полнолунием;

Празднование должно происходить в воскресенье.

Из-за различий между юлианским и григорианским календарями даты Пасхи у католиков и православных не совпадают. Но не всегда. Раз в несколько лет пасхалии совпадают для обеих конфессий.

Так, в новом столетии даты совпадали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2017 годах. В период до 2050 года празднование Пасхи у католиков и православных совпадёт в 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045, 2048 годах.

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Когда Пасха определяет даты других праздников?

Дата празднования Пасхи определяет дни и для других праздников в церковном календаре.

Например, для Вербного воскресения . У православных и католиков этот праздник предшествует Страстной неделе и выпадает на последнее воскресенье перед Пасхой 13 апреля.

Зависят от Пасхи и другие праздники, в том числе:

Пасхальный понедельник – выпадает сразу после Пасхального воскресенья (21 апреля);

– выпадает сразу после Пасхального воскресенья (21 апреля); Праздник Божьего Милосердия – приходится на первое воскресенье после Пасхи (27 апреля);

– приходится на первое воскресенье после Пасхи (27 апреля); Вознесение Господне – праздник, отмечаемый через 40 дней после Воскресения (29 мая);

– праздник, отмечаемый через 40 дней после Воскресения (29 мая); День Святой Троицы – Пятидесятница (50-й день после Пасхи) выпадет на 8 июня.

Также от даты Пасхи зависит начало Великого поста , который начинается за 48 дней до Пасхи (с 3 марта и до 19 апреля), а также Петрова поста , который стартует через неделю после Троицы (с 16 июня по 11 июля (включительно).

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