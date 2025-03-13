В налоговой пообещали белорусам «более информативные» чеки в магазинах. Когда?

Опубликовано: 13.03.2025 07:47 , Обновлено: 25.04.2025

Начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам (МНС) Лариса Шибко заявила, что в скором времени покупатели в белорусских магазинах начнут получать "более информативные чеки". Это связано с заменой кассового оборудования, которое в настоящее время проводится в стране.

Как пояснила Шибко, все субъекты хозяйствования, работающие в Беларуси, обязаны заменить старое кассовое оборудование на новое до 1 апреля 2025 года. Продлевать эти сроки ведомство не планирует и уже с 1 июля 2025 года за использование старого оборудования или программ предпринимателей начнут привлекать к административной ответственности.

[info_b]По информации МНС, предпринимателям за обновление программной кассы приходится платить не более 15 рублей, а вот замена самих кассовых суммирующих аппаратов обходится в гораздо большую сумму - от 50 до более 1000 рублей. [/info_b]

Результатом замены касс, по словам Шибко, станет “более информативный чек” на выходе, который, как заявили в ведомстве, теперь будет представлять собой “чётко структурированный платежный документ”.

“Покупатель не будет в нём путаться, будет четко понимать, как узнать необходимую информацию. Плюс он получит чек в электронном виде, если у него есть такое желание”, - пояснила Шибко.

При этом представитель МНС уточнила, что вести дифференцированный учёт и предоставлять детальную информацию в чеке обяжут лишь крупные торговые объекты, а также тех предпринимателей, которые торгуют товарами, подлежащими обязательно маркировке. Для остальных субъектов хозяйствования это не обязанность, а лишь возможность, которая,в частности, позволяет автоматизировать внутренний учет, управлять поставками, продажами, выстраивать работу с поставщиками товаров, а также внедрять программы лояльности для клиентов.

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“Можно управлять скидками с точки зрения формирования потребительских предпочтений. В свою очередь и покупатель, получая такой развернутый чек, будет четко понимать, какие он покупки совершил, какую скидку ему предоставили”, - процитировало Шибко госагентство БЕЛТА.

Следующим этапом цифровизации торговли представительница налогового ведомства назвала переход на электронный документооборот, который намечен на 1 октября 2025 года. По словам Шибко, он призван убрать часть ручной работы с документами.

“Мы можем дистанционно анализировать данные через систему контроля кассового оборудования, не запрашивая у плательщика больше никаких сведений, не вводя никакой дополнительной статистической отчетности. Государство получает информацию в оцифрованном виде, которая может быть обработана без создания дополнительной нагрузки на бизнес. То есть чем больше информации у нас будет поступать в систему по дифференцированному учету товаров, тем меньше будем нагружать бизнес какими-то отчетами”, - пояснила начальник главного управления.

Сам процесс он назвала “не совсем простым”, но выразила уверенность в том, что в будущем он даст “хороший синергетический эффект” и позволит создать в Беларуси “более удобную среду и для бизнеса, и для государства, и для потребителя”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что МНС заранее предупредило бизнес о “негативных последствиях” в случае, если до 1 апреля 2025 года они не обновят своё кассовое оборудование. Под “негативными последствиями”, помимо прочего, министерство имеет в виду и штрафы, предусмотренные частью 1 статьи 13.15 КоАП.

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