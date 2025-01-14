Совмин запретил мобильным операторам подключать белорусов на платные подписки без «явного согласия». Как это будет работать?
Правительство Беларуси придумало, как решить проблему платных подписок на те или иные сервисы, поскольку абоненты то и дело жалуются на списание средств. Мол, мы ничего не оформляли и ни на что не нажимали, оно само. Журналисты Telegraf.news выяснили, что теперь для этого мобильным операторам нужно будет получать "явное согласие" клиента.
Проще говоря, с 14 января для того, чтобы пользователи A1, МТС или life:) могли подключить информационный или, например, развлекательный сервис, они должны выразить своё непосредственное согласие. Напомним, речь идёт о пакете услуг, который не предусмотрен тарифным планом. Это могут быть прогноз погоды, анекдоты, гороскопы и т.п.
Для того, чтобы воспользоваться такого рода сервисом, клиент должен согласиться на это при помощи одного из четырёх способов: только тогда оператор имеет право его подключить. А именно:
- поставить галочку в личном кабинете,
- направить USSD-запрос или SMS,
- подать заявление в офисе мобильного оператора,
- заключить договор удаленно с помощью ЭЦП.
Помимо этого, Совет министров Беларуси установил базовый объём услуг сотовой связи, который должны будут предоставлять операторы своим абонентам. Этот минимальный пакет сервисов правительство внесло в список социальных стандартов. Согласно постановлению, в базовый пакет на календарный месяц операторы должны включить:
- 200 минут голосового трафика во все сети Беларуси,
- 2 ГБ Интернет-трафика,
- 50 SMS.
Кроме того, правительство определило требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи, а также к качеству этих услуг. В частности, устанавливаются минимальные параметры скорости передачи данных и уровня сигнала.
Также Совмин установил, что в 2025 году средняя скорость Интернета по технологии 4G должна быть не менее 35 Мбит/с в Минске и областных центрах, 15 Мбит/с — в районных центрах, городах и посёлках городского типа, а на остальной территории — 7 Мбит/с. К 2029 году эти показатели должны увеличиться до 70, 60 и 30 Мбит/с соответственно.
Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор компании “Белтелеком” Алексей Ивашкин в июле прошлого года объявил о намерении побыстрее выйти на рынок сотовой связи. По его словам, это нужно, чтобы оставаться “в авангарде инноваций” и “быть ближе к потребителю”.
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