Совмин запретил мобильным операторам подключать белорусов на платные подписки без «явного согласия». Как это будет работать?

Опубликовано: 14.01.2025 11:33 , Обновлено: 05.02.2025

Правительство Беларуси придумало, как решить проблему платных подписок на те или иные сервисы, поскольку абоненты то и дело жалуются на списание средств. Мол, мы ничего не оформляли и ни на что не нажимали, оно само. Журналисты Telegraf.news выяснили, что теперь для этого мобильным операторам нужно будет получать "явное согласие" клиента.

Проще говоря, с 14 января для того, чтобы пользователи A1, МТС или life:) могли подключить информационный или, например, развлекательный сервис, они должны выразить своё непосредственное согласие. Напомним, речь идёт о пакете услуг, который не предусмотрен тарифным планом. Это могут быть прогноз погоды, анекдоты, гороскопы и т.п.

Для того, чтобы воспользоваться такого рода сервисом, клиент должен согласиться на это при помощи одного из четырёх способов: только тогда оператор имеет право его подключить. А именно:

поставить галочку в личном кабинете,

направить USSD-запрос или SMS,

подать заявление в офисе мобильного оператора,

заключить договор удаленно с помощью ЭЦП.

Помимо этого, Совет министров Беларуси установил базовый объём услуг сотовой связи, который должны будут предоставлять операторы своим абонентам. Этот минимальный пакет сервисов правительство внесло в список социальных стандартов. Согласно постановлению, в базовый пакет на календарный месяц операторы должны включить:

200 минут голосового трафика во все сети Беларуси,

2 ГБ Интернет-трафика,

50 SMS.

Кроме того, правительство определило требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи, а также к качеству этих услуг. В частности, устанавливаются минимальные параметры скорости передачи данных и уровня сигнала.

Также Совмин установил, что в 2025 году средняя скорость Интернета по технологии 4G должна быть не менее 35 Мбит/с в Минске и областных центрах, 15 Мбит/с — в районных центрах, городах и посёлках городского типа, а на остальной территории — 7 Мбит/с. К 2029 году эти показатели должны увеличиться до 70, 60 и 30 Мбит/с соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор компании “Белтелеком” Алексей Ивашкин в июле прошлого года объявил о намерении побыстрее выйти на рынок сотовой связи. По его словам, это нужно, чтобы оставаться “в авангарде инноваций” и “быть ближе к потребителю”.

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