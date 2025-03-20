Базовую арендную величину подняли в Беларуси на 5,7%. На что влияет?

Опубликовано: 20.03.2025 14:57 , Обновлено: 20.03.2025

В Государственном комитету по имуществу 20 марта объявили о повышении размера базовой арендной величины. С 1 апреля 2025 года она вырастет на 5,7%. Такое повышение в ведомстве назвали "незначительным". Журналисты Telegraf.news узнали, на что влияет эта величина и что может подорожать с её повышением.

По данным Госкомимущества, размер базовой арендной величины с 1 апреля 2025 года составит 18,77 рубля . До этого момента базовая арендная величина составляла 17,76 рубля. Таким образом,её повысили на 1,01 рубля или на 5,7%, исходя из годовой инфляции за прошлый год. В прошлом году одномоментное повышение этой величины укладывалось в 5%.

“Незначительное увеличение базовой арендной величины на 5,7% позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности”, - заявили в Госкомимуществе.

В ведомстве также подчеркнули, повышение базовой арендной величины “единогласно поддержали” не только госорганы, но и предпринимательские структуры. Этот вопрос обсуждался в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, который работает при Госкомимуществе.

На что повлияет повышение базовой арендной величины?

Исходя из базовой арендной величины в Беларуси, по данным Национального правового интернет-портала, устанавливают размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, которое находится в собственности государства или хозяйственных обществ.

Размер базовой арендной величины Совет министров утверждает ежегодно, исходя из изменения индекса потребительских цен за предыдущий год (сам текст документа пока не был опубликован).

Отметим, что сама арендная плата рассчитывается по особой формуле, в которой помимо собственно базовой арендной величины учитываются и другие важные элементы, например, повышающие или понижающие коэффициенты, например, в зависимости от географического положения арендуемых площадей или спроса на конкретную недвижимости.

Так, ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году за арендодателями оставили право снижать размер арендной платы, применяя минимальный коэффициент спроса, либо за счёт снижения процента рентабельности.

Совмин поднял базовую арендную величину. В Госкомимуществе пояснили, на что повлияет

По данным Госкомимущества, при расчете итоговой ставки арендной платы к базовой ставке применяют коэффициенты (включая коэффициент спроса от 0,3 до 3), которые арендодатель устанавливает, исходя из следующих факторов: