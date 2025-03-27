Плюс 10-30 копеек. МНС Беларуси объявило об подорожании некоторых марок сигарет с 1 апреля

Опубликовано: 27.03.2025 20:31 , Обновлено: 27.03.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси опубликовало обновлённые максимальные розничные цены на сигареты, которые начнут действовать с 1 апреля. Некоторые популярные у белорусов марки станут дороже, в большинстве случаев — на 10-30 копеек за пачку.

Изменения коснулись продукции как отечественных фабрик («Неман», «Табак-инвест», «Интер Тобакко»), так и импортёров («Сентони ПРО», «АЛИДИ-Вест», «Беларусьторг»).

В частности, поднимутся цены на сигареты марки Kent . Большинство позиций этого бренда (Navy Blue, Nano Silver/White, Silver, Switch, Feel Aroma и др.) станут дороже на 30 копеек. Некоторые виды Kent теперь будут стоить около 7,70-7,80 рубля за пачку.

Подорожание затронет и Rothmans . Популярные Rothmans Blue и Rothmans of London Blue подорожают на 20-30 копеек, их новая цена составит около 6,20 рубля. Версии с кнопкой (например, Click Amber) вырастут в цене до 6,30 рубля.

Увеличится стоимость различных видов Pall Mall . Повышение также составит в основном 20-30 копеек. Сигареты формата Nano (Blue, Silver) будут стоить около 6,20 рубля, а версии с капсулами (Fresh, Fusion, Coral, Amber) — около 6,30 рубля.

Сигареты Lucky Strike (Compact Blue, Compact Bright, Original и др.) прибавят в цене по 30 копеек, их стоимость достигнет 6,40-6,50 рубля за пачку. Повышение цен затронет и некоторые импортные Camel , а также Richmond .

В более доступном сегменте вырастет цена на сигареты марки Dove . В зависимости от вида, они подорожают на 10-30 копеек. К примеру, Dove GOLD COMPACT будет стоить 3,85 рубля, Dove GOLD MEDIUM EDITION — 4 рубля, а Dove GOLD SLIM — 4,10 рубля. На 10 копеек станут дороже некоторые виды «Короны» , такие как «Корона Gold» и «Корона Kalipso Gold».

Также на 10-30 копеек станут дороже импортируемые сигареты ESSE (например, ESSE SUPER SLIM BLUE до 7,10 рубля) и ряд других марок от разных поставщиков.

Напомним, белорусские производители и импортёры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на свою продукцию.

[info_b]Полный список новых максимальных цен на сигареты можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что правительство Беларуси внесло новые изменения в порядок составления так называемой «базы тунеядцев». Согласно им, в список тех, кто должен платить 100% коммуналки, не будут включать две категории граждан.

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