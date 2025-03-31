Все мобильные операторы назвали цены на базовые тарифы для белорусов. У кого дешевле?

Опубликовано: 31.03.2025 19:49 , Обновлено: 31.03.2025

Мобильные операторы МТС и А1 рассказали о своих базовых тарифах, которые они должны ввести с 1 апреля, и назвали их стоимость. На прошлой неделе о своем пакете "Базовый" сообщил оператор life:). Журналист Telegraf.news сравнил цены на эти тарифы у всех операторов и узнал, у кого дешевле.

Так, в МТС этот тариф назвали “Супер Лайт”. В него вошли 2 ГБ интернета без ограничения скорости, 200 минут во все сети страны и 50 СМС в месяц. Каждый месяц за это придется платить 9,4 рубля. Тариф, как заверили представители компании, доступен всем абонентам, в том числе новым и перешедшим из других сетей.

«Супер Лайт» станет младшим тарифным планом в линейке «#Супер», включающим необходимый минимум звонков, сообщений и интернета. При этом пользователи смогут в любой момент выбрать более комфортный по объему трафика тариф из линейки «#Супер» или же подключить «#Безлимитище» с анлимом [безлимитным] интернета», — пояснил Telegraf.news заместитель генерального директора по маркетингу МТС Виталий Одорский.

Подключить тариф можно во всех салонах оператора.

А что у А1?

В А1 этот тарифный план [link href=“https://www.a1.by/ru/company/news/a1-zapuskaet-novyj-bazovyj-tarifnyj-plan-sotsialnyj-ekonom/p/tarifnyj-plan-sotsialnyj-ekonom” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] «Социальный Эконом». Наполнение такое же: 2 ГБ интернет-трафика, 200 минут во все сети, 50 СМС . В компании считают, что этот “базовый объем услуг мобильной связи” подойдет для “комфортного общения с родными и близкими”.

Абонентская плата за “Социальный Эконом” такая же, как и у МТС: 9,4 рубля в месяц. Но пенсионерам, инвалидам I-III групп и “иным категориям граждан” (каким именно, не уточнили) при предъявлении документа, подтверждающего право на льготы, компания пообещала дополнительную скидку. И тогда за этот базовый тариф придется платить 6 рублей в месяц.

Напомним, у life:) ежемесячная стоимость тарифа “Базовый” - 7,9 рубля. То есть дешевле всего как раз у него, если не учитывать обещанную скидку от А1. Но пенсионерам и инвалидам выгоднее подключиться к тарифу у этого оператора с оплатой 6 рублей в месяц.

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Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа 2024-го подписал указ № 335 “Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи”, который среди прочего предусмотрел как раз введение базового социального тарифа для населения на мобильную связь.

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