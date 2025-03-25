Когда и за сколько в Беларуси начнут продавать единые с Россией полисы автострахования? В Минфине назвали точную дату

Опубликовано: 25.03.2025 08:27 , Обновлено: 25.03.2025

В Министерстве финансов Беларуси назвали точную дату, когда белорусские автомобилисты смогут приобрести единый с Россией полис автострахования. По задумке властей, единый договор союзного страхования призван упростить жизнь тем автомобилистам, которые часто ездят из Беларуси в Россию и обратно. Если раньше им приходилось оформлять две страховки - одну для Беларуси, другую для России, теперь они смогут ограничиться одним документом.

По данным госагентства БЕЛТ, которое сослалось на Министерство финансов, продажи единых полисов стартуют в Беларуси 23 апреля .

Договор союзного страхования, оформленный в Беларуси, будет действовать на территории обоих государств, входящих в Союзное государство. Покупать дополнительную страховку при выезде в Россию белорусским автомобилистам, купившим единую страховку, будет не нужно.

При этом между двумя странами действует договоренность о том, что заключение договора союзного страхования будет осуществляться только в электронном виде . Такое решение закреплено указом президента Беларуси №108 “О страховании” от 18 марта 2025 года.

Во сколько обойдётся белорусским автомобилистам единая с Россией автостраховка?

Исходя из текста указа, опубликованного на сайте Администрации президента, единая союзная страховка рядовым белорусам на авто с объемом от 1800 до 2500 куб. см обойдётся в:

на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65 рублей 94 копейки),

на год — 3,88 базовой величины (162 рубля 96 копеек).

Стоимость страховки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет меньше:

на 15 дней 1,36 базовой величины(57 рублей 12 копеек),

на год — 3,68 базовой величины (154 рубля 56 копеек).

Для грузовых авто страховка традиционно выше. К примеру, владельцам грузовиков массой от 16 до 27 тонн включительно придётся выложить следующую сумму за единую страховку:

на 15 дней - 4,24 базовой величины (178 рублей 8 копеек),

на год — 10,74 базовой величины (451 рубль 8 копеек).

Особые тарифы установлены на автомобили российского производства (а также советскую технику), выпущенные до 1 июля 2025 года.

[info_b]С точными тарифами на страховку на различные сроки можно подробнее ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в Российском союзе автостраховщиков заявили, что для россиян единый полис автостраховки обойдётся примерно на 10–15% дороже обычного. В начале прошлого года российские автоэксперты подсчитали, что этот новый договор страховки обойдется белорусским водителям в четыре раза дешевле, чем россиянам.

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, когда в продаже появятся единые с Беларусью полисы