На станциях зарядки электромобилей в Минске решили ввести плату за простой

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Опубликовано: 05.03.2025 08:44 , Обновлено: 05.03.2025

Сеть скоростных зарядных станций BatteryFly открыла в Минске крупный зарядный хаб на 13 электрокаров. В компании решили прививать владельцам электричек "культуру зарядки" рублём и ввести плату за простой места для зарядки. Журналисты Telegraf.news изучили особенности нового хаба и узнали, где в ближайшее время появится ещё один.

Новый зарядный хаб BatteryFly открыли на подземном паркинге торгового центра Momo, который расположен у станции метро “Могилевская”. Найти его несложно: вдоль стены установлены станции бело-голубого цвета с экранами и яркой подсветкой. К ним примыкают 15 парковочных мест для электромобилей с обычной разметкой.

















Всего в комплекс вошли 8 станций с коннекторами разной мощности – 40, 80, 120 и 160 кВт. От них можно одновременно заряжать до 13 автомобилей любых брендов и моделей, в том числе на высоких скоростях (всего за полчаса).

Для подключения доступны популярные разъемы GB/T и CCS2. Есть и новые для белорусского рынка станции на 120 кВт. По словам представителей компании BatteryFly, эти станции справляются с зарядкой самых “требовательных” электромобилей и бесперебойно работают на объектах с высокой загрузкой.

Три зарядные станции на 40 кВт выделены для “гибридов”. Для них действует специальный тариф – 50 копеек за 1 кВт*ч. Ими же могут воспользоваться и владельцы электрокаров, если тем некуда спешить.













А вот чтобы избежать ситуаций, когда автомобиль стоит на станции, но не заряжается, а просто использует место под парковку, в компании решили ввести плату за простой.

Для зарядки нужно установить приложение BatteryFly на смартфон, зарегистрироваться, после чего активировать режим зарядки можно будет одним нажатием. В приложении продуманы бесплатные функции брони свободного коннектора или занятия очереди. Если какой-то автомобиль уже заряжается, то можно видеть его процент и мощность зарядки. А когда станция освободится, вам придет уведомление. После этого у пользователя будет 15 минут на то, чтобы подключить свой электрокар.

Как пояснили в компании, платить можно как с карты, с внутреннего баланса, так и с помощью сервиса “Оплати”, а юрлица могут делать это с корпоративного аккаунта. Чтобы не пришлось долго стоять в очереди, можно спланировать визит с помощью графика загруженности станции.

Еще один подобный зарядный хаб в Минске компания планирует в ближайшем времени открыть на территории торгово-развлекательного центра Palazzo. Его суммарная мощность будет достигать 1 МВт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта 2025 года «Белтелеком» решил повысить тарифы на зарядку электромобилей на своих станциях Evika для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь не самая дешёвая. Сеть Evika решила поднять цены на зарядку электромобилей