"Белнефтехим" повысил цены на топливо с 15 марта. На сколько и какого подорожания ждать дальше?

Опубликовано: 12.03.2025 16:55 , Обновлено: 12.03.2025

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил 12 марта, что с 15 марта повысит цены на топливо на 2 копейки. И это не единственное повышение. Как и в 2024-м, госконцерн анонсировал поэтапное увеличение стоимости по неделям.

Вот какие цены на топливо, по информации “Белнефтехима”, будут действовать с 15 марта на заправках (за 1 литр):

АИ-92-К5-Евро – 2,36 рубля,

рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,46 ,

, АИ-98-К5-Евро – 2,68 ,

, ДТ – 2,46 .

Всего госконцерн [link href=“https://www.belneftekhim.by/ru/news-ru/view/s-15-marta-v-belarusi-izmenjatsja-tseny-na-motornoe-toplivo-4711-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] запланировал [/link] повысить стоимость топлива на 16 копеек, каждую неделю - +2 копейки. Решение об этом “Белнефтехим” объяснил “всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов” в соседних странах.

В прошлом году повышение цен на топливо началось в мае и закончилось в июле. Telegraf.news тогда писал, что стоимость бензина и дизеля выросла на 3,5% в результате поэтапного повышения. Но тогда “Белнефтехим” увеличивал цены на 1 копейку в неделю.

На 3,5% за 7 недель. В Беларуси снова подняли цены на топливо. В последний раз?