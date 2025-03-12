"Белнефтехим" повысил цены на топливо с 15 марта. На сколько и какого подорожания ждать дальше?
Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил 12 марта, что с 15 марта повысит цены на топливо на 2 копейки. И это не единственное повышение. Как и в 2024-м, госконцерн анонсировал поэтапное увеличение стоимости по неделям.
Вот какие цены на топливо, по информации “Белнефтехима”, будут действовать с 15 марта на заправках (за 1 литр):
- АИ-92-К5-Евро – 2,36 рубля,
- АИ-95-К5-Евро – 2,46 ,
- АИ-98-К5-Евро – 2,68 ,
- ДТ – 2,46 .
Всего госконцерн [link href=“https://www.belneftekhim.by/ru/news-ru/view/s-15-marta-v-belarusi-izmenjatsja-tseny-na-motornoe-toplivo-4711-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] запланировал [/link] повысить стоимость топлива на 16 копеек, каждую неделю - +2 копейки. Решение об этом “Белнефтехим” объяснил “всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов” в соседних странах.
В прошлом году повышение цен на топливо началось в мае и закончилось в июле. Telegraf.news тогда писал, что стоимость бензина и дизеля выросла на 3,5% в результате поэтапного повышения. Но тогда “Белнефтехим” увеличивал цены на 1 копейку в неделю.
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