«Белтелеком» показал новые тарифы для белорусов. Но есть 68 нюансов

Опубликовано: 28.03.2025 18:22 , Обновлено: 28.03.2025

Государственный оператор связи РУП «Белтелеком» объявил об повышении ряда тарифов для физических и юридических лиц. Новые цены начнут действовать с 8 апреля 2025 года. Такая информация размещена на сайте компании.

Сразу стоит оговориться, что оператор заявил, что повышение не затронет наиболее популярные услуги, такие как домашний интернет byfly и пакеты услуг электросвязи (линейка «ЯСНА» ). Также в этом списке услуг, которых не затронуло изменение тарифов, оказались VPN, видеоконференции, хостинг и некоторые другие, менее массовые.

Однако другие услуги станут дороже. Насколько именно — «Белтелеком» не рассказал, а предложил выяснить самостоятельно, опубликовав для ознакомления 68 отдельных Excel-таблиц с новыми расценками.

Покопавшись в этих данных, журналисты Telegraf.news смогли выяснить некоторые конкретные примеры грядущего подорожания, касающиеся стационарной телефонной связи:

Абонентская плата за обычный домашний телефон вырастет с 3,88 до 4,05 рубля в месяц.

за обычный домашний телефон вырастет с 3,88 до 4,05 рубля в месяц. Стоимость минуты местного телефонного соединения поднимут с 0,8 до 0,85 копейки.

поднимут с 0,8 до 0,85 копейки. Минута междугородной связи по Беларуси будет стоить 2,2 копейки вместо 2,1.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, как мы пытались выяснить, сколько стоит новый «суперскоростной» пакет услуг от Белтелекома.

Белтелеком стал звонить белорусам и предлагать «суперскоростные» тарифы. Сколько просят в месяц?