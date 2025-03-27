«Маланка» повысила цену зарядки электромобилей и ввела «новую услугу» для забывчивых

Опубликовано: 27.03.2025 17:06 , Обновлено: 27.03.2025

Сеть зарядных станций для электромобилей Malanka объявила о повышении тарифов на свои услуги с 1 апреля. Подорожание составит от 5% до 8,9% в зависимости от типа зарядки и услуги. Кроме того, сеть ЭЗС предложила владельцам электромобилей «новую услугу», которая по своему характеру больше напоминает штрафы.

Оператор объяснил подорожание ростом стоимости электроэнергии для зарядных станций.

С учётом этого, с 1 апреля Malanka установила следующие тарифы:

Медленная зарядка (AC) : 0,46 руб/кВт·ч (подорожание на 7% / +3 копейки).

: 0,46 руб/кВт·ч (подорожание на 7% / +3 копейки). Быстрая зарядка (DC) : 0,61 руб/кВт·ч (подорожание на 8,9% / +5 копеек).

: 0,61 руб/кВт·ч (подорожание на 8,9% / +5 копеек). Резервирование коннектора (на 15 минут) : 2,10 руб. (подорожание на 5% / +10 копеек).

Кроме того, Malanka внедрила «новую услугу» на быстрых станциях. Теперь за простой электромобиля, подключённого к коннектору после завершения зарядки, придётся платить 30 копеек за каждую минуту. Водителям дали 20 минут, чтобы освободить место бесплатно.

Оператор заявил, что эта мера должна помочь «оптимизировать доступность станций для всех».

Последний раз Malanka поднимала тарифы на зарядку ровно год назад — 1 апреля 2024 года.

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