Повышение зарплат, новые штрафы и правила выплаты больничных. Что ещё изменится для белорусов в июле?

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Опубликовано: 30.06.2024 06:53 , Обновлено: 30.06.2024

Этим июлем белорусов ждёт множество важных изменений, которые прямо затронут их кошельки: некоторые категории работников в сфере соцобслуживания начнут получать повышенную надбавку к зарплате, пожилым людям перестанут выдавать пенсии на почте, а цены на платные услуги стоматологов должны заметно подешеветь. Одновременно с этим в Беларуси начнут действовать новые штрафы и запреты на почтовые пересылки. Посмотрели, что ещё изменится в стране в июле.

Вступительная кампания в вузах и колледжах Беларуси. Когда подавать документы?

В июле в белорусских вузах и ссузах начнётся вступительная кампания – централизованные экзамены и тестирования уже позади и вчерашние школьники, желающие продолжить обучение в университетах или колледжах, к этому времени должны подготовить пакет документов к поступлению.

Сроки подачи документов зависят от вида учебного заведения, формы обучения (бюджетная или платная), наличия или отсутствия внутренних экзаменов при поступлении на ту или иную специальность и ряда других факторов. О точных сроках подачи документов ссузы и вузы страны Telegraf.news писал, соответственно, здесь и здесь.

За пенсией и пособием – только в банк?

C 1 июля 2024 года получать пенсии, детские пособия и пособия по уходу за инвалидом I группы пожилым человеком старше 80 лет большинство белорусов сможет только в банках. Это нововведение коснётся только городов, а исключение, помимо сельских жителей, сделают лишь для следующих категорий граждан:

• пенсионерове старше 70 лет,

• инвалидов I и II группы, • семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

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Остальные же пенсионеры и получатели пособий больше не смогут получать положенные им от государства выплаты на почте, а будут получать деньги в отделении банка или будут вынуждены перейти на банковские карты. В последнем случае человеку придётся открыть базовый счет.

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Фото: Telegraf.news

Кому из белорусов пообещали поднять зарплату в июле?

С 1 июля 2024 года Минтруда подняло надбавку за трудовую деятельность в сфере социального обслуживания для некоторых категорий работников увеличат на 25%. В денежном выражении, по подсчётам ведомства, это будет равноценно сумме в 63 рубля. Работникам каких специальностей можно ожидать такой прибавки к зарплате, мы рассказывали в материале, который можно прочитать по ссылке.

Больничные начнут рассчитывать по-новому. Кому будут платить больше?

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Кроме того, с 1 июля 2024 года в Беларуси изменится механизм оплаты больничных – их начнут рассчитывать, исходя из размера минимальной заработной платы. Самим расчетом среднедневного заработка будет заниматься ФСЗН, а взаимодействие с плательщиками организуют на корпоративном портале фонда.

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В Минздраве пообещали увеличить размер больничных для работников со стажем свыше 10 лет, а также в целом увеличить размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных.

Кроме того, больничные теперь будут назначать только по основному месту работы, но при расчётах учитывать заработок у всех работодателей, а сам больничный давать только при условии временной утраты трудоспособности по всем местам работы.

Фото иллюстрационное

Как изменятся цены в частных и государственных стоматологиях?

Ещё одно нововведение в сфере здравоохранения, которое заработает с 1 июля и напрямую затронет кошельки белорусов, касается стоимости платных стоматологических услуг. Для частных медцентров, а также государственных учреждений начнут действовать новые нормы времени и расхода материалов и новые предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги, причём всего спектра, от терапии до хирургии.

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Примечательно, что вопреки ожиданиям, цены на платные услуги стоматологов в этот раз должны не вырасти, а, наоборот, снизиться. По крайней мере, тарифы на некоторые услуги, прописанные в ведомственном постановлении, снизили почти в два раза. Впрочем, как отмечают специалисты, тарифы Минздрава — это далеко не окончательная сумма, которую придётся заплатить пациенту после похода к врачу, поэтому как на деле изменятся цены в стоматологиях, покажет практика.

Минздрав Беларуси принял постановление для «снижения» цен в частных и государственных стоматологиях. Что известно?

Какие сигареты подорожают с 1 июля в Беларуси и сколько будет стоить топливо?

А вот что точно подорожает, так это сигареты . После традиционного обновления инфомации о ценах на табачную продукцию, заявленных белорусскими производителями и импортёрами, оказалось, что подорожают десятки марок сигарет от фабрик «Неман», «Табак-инвест», «Сентони ПРО» и «Беларусьторга». Некоторые из них прибавят в цене сразу 30 копеек.

МНС Беларуси повысило цены на десятки марок сигарет. Как вырастет стоимость с 1 июля?

Какие именно марки подорожают, можно почитать в нашем материале, а точные цены на все сигареты, продаваемые в Беларуси, всегда доступны на сайте МНС по ссылке.

Кроме того, в июле белорусов ожидает ещё 2 этапа повышения цен на автомобильное топливо . По сложившейся этим летом традиции, концерн «Белнефтехим» продолжит повышать цену каждый вторник. Последний заявленный этап повышения должен состояться 9 июля. В результате двух месяцев такого поэтапного повышения топливо на АЗС страны подорожает в общей сложности на 3,5% .

Окончательные цены на топливо будут следующими:

• АИ-92-К5-Евро – 2,34руб., • АИ-95-К5-Евро – 2,45 руб., • АИ-98-К5-Евро – 2,66 руб., • ДТ-К5 – 2,44 руб.

Глава «Белнефтехима» пообещал еще повысить цены на топливо в Беларуси. Какими будут в июле?

Фото иллюстрационное

Как будут подавать налоговые декларации белорусские ИП в июле?

МНС предупредила белорусских ИП о важном изменении с налоговыми декларациями с 1 июля

Также ожидалось, что уже с 1 июля 2024 года все белорусские индивидуальные предприниматели обязаны будут подавать налоговые декларации исключительно в электронном виде. Однако, в Министерстве по налогами и сборам в конце июня сообщили, что переход полностью на электронные декларации временно откладывается и инспекции пока будут по-прежнему принимать документы на традиционных бумажных носителях.

Причиной переноса в ведомстве назвали «максимальную загруженность регистрационных центров, аккредитованных государственной системой управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи», а также многочисленные жалобы ИП на «невозможность выполнения в таких условиях обязанности представления налоговых деклараций в электронном виде».

МНС разрешило белорусским ИП подавать налоговые декларации на бумаге после 1 июля

Фото иллюстрационное

Что запретят пересылать почтой с 3 июля?

Сигареты, пиво и не только. ЕЭК запретила пересылать эти товары почтой. Но есть нюансы

С 3 июля вступит в силу обновлённый перечень товаров, которые запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях. Он будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, в том числе, на доставку товаров в интернет-магазинов. Помимо очевидных запрещённых вещей, типа наркотиков и психотропных веществ, в список также попали такие алкоголь, табачные изделия и курительные смеси, взрывчатые вещества и фейерверки, оружие, драгоценные камни и металлы и многие другие товары.

С полным перечнем товаров, которые с 3 июля официально запрещено пересылать почтой, можно ознакомиться на официальном сайте Таможенного комитета Беларуси по [ссылке](https://www.customs.gov.by/fizicheskim-litsam/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-poryadok-peremeshcheniya-fizicheskimi-litsami-tovarov-dlya-lichnogo/ . https://t.me/customs_bel/4130).

Белорусов обязали сообщать в МВД об иностранных постояльцах. Какой штраф, если не уложиться в 3 часа?

С 7 июля в Беларуси изменится статья 431 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». Теперь белорусов, как юридических, так и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), сдающих жилье, агроэкоусадьбы, дачи, бизнес-апартаменты и тому подобное иностранцам на сутки и более, обязаны сообщать об этом в местный орган внутренних дел.

Сделать это необходимо не позднее, чем через три часа после фактического предоставления для иностранцам жилья, а для тех, кто проигнорирует это требование, белорусские законодатели предусмотрели штраф - до 20 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 800 белорусских рублей.

Штраф — 800 рублей. Белорусов обязали сообщать в МВД об иностранных постояльцах в течение 3 часов