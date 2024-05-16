Минздрав Беларуси принял постановление для "снижения" цен в частных и государственных стоматологиях. Что известно?

Опубликовано: 16.05.2024 16:46 , Обновлено: 16.05.2024

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением № 75 изменило нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги, которые оказывают юрлица и индивидуальные предприниматели. Это, как считают в Минздраве, приведет к снижению стоимости услуг.

Планируется, что нововведения заработают с 1 июля. Так, документ предусматривает снижение норм расхода материалов в зависимости от применяемых технологий, материально-технической оснащенности при оказании платных стоматологических услуг. Причем как в частных медцентрах, так и в государственных учреждениях.

Само постановление пока не опубликовали, однако известно, что документ Минздрава изменит нормы расхода материалов в 37 позициях, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

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При этом постановление ведомства от 7 июля 2023 года № 109 «О нормах времени и расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии» признается утратившим силу. С его текстом и, соответственно, нормами, можно ознакомиться здесь.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что введение Минздравом регулирования цен на стоматологические услуги не привело к снижению их стоимости. “Нужного эффекта это пока не дало. Возможно, были допущены какие-то просчеты в подготовке данного решения”, - предположил глава Правительства.

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