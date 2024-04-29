Минобразования Беларуси утвердило сроки вступительной кампании в вузы. Когда нести документы?

Опубликовано: 29.04.2024 21:35 , Обновлено: 29.04.2024

Министерство образования Беларуси определило сроки проведения в 2024 году вступительной кампании в вузы. Это в том числе сроки приема документов, проведения внутренних экзаменов и зачисления в вузы.

Сроки подачи документов будут зависеть от формы обучения (бюджетная или платная), наличия или отсутствия внутренних экзаменов при поступлении на ту или иную специальность и не только. Так, абитуриентам, которые будут сдавать эти испытания, нужно успеть подать документы в период с 12 по 17 июля .

С 12 по 19 июля будут принимать документы на очную (дневную) форму получения образования по направлениям:

“Сельское хозяйство”, “Ветеринария”, “Рыбное хозяйство” и “Охрана труда” (за счет бюджетных средств и на платной основе),

по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД, Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте.

Для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля Минобразования своим постановлением утвердило срок с 15 ноября по 5 декабря для подачи документов.

А вот абитуриенты, которые поступают на платную форму и которым не нужно сдавать вступительные экзамены, будут подавать документы в следующие сроки:

с 12 по 26 июля – в Университет гражданской защиты МЧС,

– в Университет гражданской защиты МЧС, с 12 июля по 2 августа – на очную (дневную) форму получения образования по сельскохозяйственным специальностям,

– на очную (дневную) форму получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 12 июля по 1 августа – в другие вузы.

Для выпускников профильных классов и Национального детского технопарка сроки подачи документов установили весьма сжатые: с 12 по 14 июля .

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А вот для победителей университетских олимпиад и абитуриентов, освоивших программу объединения по интересам “Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)”, которую реализует Академия управления при Президенте Беларуси, даты приема документов - с 27 июня по 1 июля .

[info_b]Важно отметить, что в такие сроки и выпускники профильных классов, и Национального детского технопарка, и победители университетских олимпиад, и освоившие программу объединения по интересам “Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)” документы будут подавать только в случае использования ими льготы, которая предусмотрена правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.[/info_b]

Когда проведут вступительные испытания

Здесь сроки зависят от вуза и формы получения образования. Так, проведение вступительных испытаний (внутренних экзаменов) запланировали на период:

с 18 по 20 июля – в Университете гражданской защиты МЧС, с 20 по 21 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, с 18 по 25 июля – в других вузах, с 20 по 25 июля – на очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 6 по 15 декабря – на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Когда абитуриентов планируют зачислять

Сроки зачисления абитуриентов на бюджет следующие:

2 июля – победители университетских олимпиад при поступлении в соответствующие вузы и абитуриенты, освоившие содержание программы объединения по интересам «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)»,

– победители университетских олимпиад при поступлении в соответствующие вузы и абитуриенты, освоившие содержание программы объединения по интересам «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)», по 22 июля – в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах,

– в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах, по 29 июля – в Академии МВД, Могилевском институте МВД,

– в Академии МВД, Могилевском институте МВД, по 27 июля – в других государственных вузах,

– в других государственных вузах, по 20 декабря – на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

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Сроки зачисления на платную форму иные:

по 3 августа – во всех вузах, кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля,

– во всех вузах, кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля, по 20 декабря – на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Ранее Telegraf.news рассказывал о сроках проведения вступительной кампании в белорусских колледжах.

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