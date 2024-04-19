Минобразования изменило сроки поступления в белорусские колледжи. Когда подавать документы?

💼 Официально

Опубликовано: 19.04.2024 09:34 , Обновлено: 19.04.2024

Министерство образования Беларуси изменило сроки проведения вступительной кампании в колледжах. Соответствующее постановление ведомства 19 апреля появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Данное постановление №37 изменило сроки подачи документов в учреждения среднего специального образования (ссузы), а также сроки вступительных экзаменов.

Для абитуриентов с общим базовым образованием, которые планируют поступать на дневную форму обучения на платной основе сроки подачи документов сократили на один день. По новым положениям поступающим нужно будет успеть с 20 июля по 13 августа .

Для тех, у кого уже есть общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним, сроки подачи документов на любую форму обучения на бюджет, наоборот, сократили почти на неделю. Теперь определиться с выбором колледжа и подать документы нужно будет успеть с 20 июля по 6 августа . На платное отделение для этих категорий абитуриентов сроки подачи документов также сократили на неделю - с 20 июля по 13 августа . Если же эти абитуриенты решат подавать документы на специальности, по которым нужно дополнительно сдавать вступительный экзамен, уложиться нужно будет в промежуток с 20 июля по 6 августа .

Что касается сроков проведения самих вступительных экзаменов, то из сместили для тех, кто будет поступать на дневную, вечернюю, дистанционную или заочную формы после получения диплома об общем среднем или профессионально-техническом образовании с общим средним. Для поступающих на бюджет и на платное отделение установили единые сроки - с 7 по 9 августа .

[info_b]Кроме того, Минобразования скорректировал сроки зачисления в ссузы и предоставления информации об оставшихся вакантных местах в учебных группах. Подробнее с новыми сроками можно ознакомиться непосредственно в самом постановлении ведомства по ссылке.[/info_b]

В Минобразования назвали дату, когда предприятия начнут заключать договоры с белорусскими «целевиками»

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Министерстве образования Беларуси назвали дату, когда предприятия страны начнут заключать с абитуриентами договоры о целевой подготовке. Кроме того, в профильном ведомстве рассказали, при каком условии между “льготниками”, которые поступают в вузы без вступительных испытаний, будет конкурс.

В Минобразования Беларуси рассказали, в каком случае между «льготниками» будет конкурс при поступлении в вузы