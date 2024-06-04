Сигареты, пиво и не только. ЕЭК запретила пересылать эти товары почтой. Но есть нюансы
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила перечень товаров, которые нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях. Среди прочего в список вошли пиво, сигареты, фейерверки, но есть нюансы.
Как рассказали в ЕЭК, в последнее время значительно увеличился оборот товаров, которые покупают в интернет-магазинах и на электронных торговых площадках и которые пересылают в международных почтовых отправлениях.
“При этом отсутствие единого перечня оказывало негативное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности и создавало определенные риски при пересылке таких товаров, в том числе физическими лицами”, - отметили на сайте комиссии.
Поэтому и разработали “исчерпывающий перечень товаров”. Туда вошли:
- алкоголь и пиво,
- этиловый спирт,
- табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия,
- порох (дымный, пироксилиновый, баллиститный), твердые ракетные топлива,
- готовые взрывчатые вещества,
- фейерверки, сигнальные ракеты,
- природные алмазы, драгоценные камни и металлы,
- товары, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры,
- оружие и его части, патроны к нему и их части,
- средства защиты растений (пестициды),
- и не только.
[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться в документе решения ЕЭК.[/info_b]
Однако часть товаров в определенном количестве (объеме) можно пересылать в международных почтовых отправлениях в коммерческих целях. К примеру, нет запрета на пересылку пива и алкоголя в объеме до пяти литров включительно, если у юридического или физического лица есть документы на оборот продукции.
Также можно пересылать некоторые товары из перечня в исследовательских целях (в качестве проб и образцов для проведения испытаний).
Ранее Telegraf.news сообщал, что правительство Литвы ввело запрет на ввоз в страну некоторых товаров белорусского и российского производства. В списке - мясо и субпродукты, рыба, яйца и не только.
Литва ввела запрет на ввоз 2,8 тыс. товаров из Беларуси и России. Что в списке?