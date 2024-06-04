Сигареты, пиво и не только. ЕЭК запретила пересылать эти товары почтой. Но есть нюансы

Опубликовано: 04.06.2024 11:05 , Обновлено: 04.06.2024

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила перечень товаров, которые нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях. Среди прочего в список вошли пиво, сигареты, фейерверки, но есть нюансы.

Как рассказали в ЕЭК, в последнее время значительно увеличился оборот товаров, которые покупают в интернет-магазинах и на электронных торговых площадках и которые пересылают в международных почтовых отправлениях.

“При этом отсутствие единого перечня оказывало негативное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности и создавало определенные риски при пересылке таких товаров, в том числе физическими лицами”, - отметили на сайте комиссии.

Поэтому и разработали “исчерпывающий перечень товаров”. Туда вошли:

алкоголь и пиво,

этиловый спирт,

табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия,

порох (дымный, пироксилиновый, баллиститный), твердые ракетные топлива,

готовые взрывчатые вещества,

фейерверки, сигнальные ракеты,

природные алмазы, драгоценные камни и металлы,

товары, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры,

оружие и его части, патроны к нему и их части,

средства защиты растений (пестициды),

и не только.

[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться в документе решения ЕЭК.[/info_b]

Однако часть товаров в определенном количестве (объеме) можно пересылать в международных почтовых отправлениях в коммерческих целях. К примеру, нет запрета на пересылку пива и алкоголя в объеме до пяти литров включительно, если у юридического или физического лица есть документы на оборот продукции.

Также можно пересылать некоторые товары из перечня в исследовательских целях (в качестве проб и образцов для проведения испытаний).

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