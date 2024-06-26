МНС Беларуси повысило цены на десятки марок сигарет. Как вырастет стоимость с 1 июля?
Министерство по налогам и сборам Беларуси изменило цены на сигареты в стране. Стоимость большинства осталась прежней, однако некоторые марки подорожали.
Новые расценки начнут действовать 1 июля. Так, повысили стоимость следующих сигарет гродненской табачной фабрики “Неман”:
- Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver - на 20 копеек (было 5,3 рубля, стало 5,5),
- Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral - тоже на 20 копеек (подняли с 5,4 до 5,6 рубля),
- Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure - на 30 копеек больше (было 5,2 рубля, стало 5,5),
- Kent Navy Blue и Kent Silver - снова +20 (с 6,8 до 7),
- Kent Nano Silver и Kent Nano White - повысили стоимость на 20 копеек (было 6,65 рубля, стало 6,85),
- и не только.
Вот новые цены на сигареты фабрики “Табак-инвест”:
- Корона Slims Green - +15 копеек (с 4,15 рубля до 4,3),
- Pall Mall Nano Silver и Pall Mall Nano Coral - +20 копеек (цена первых в июне - 5,3, в июле - 5,5, стоимость вторых в июне - 5,4, в июле - 5,6),
- Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber - тоже на 20 копеек больше (с 5,4 рубля до 5,6),
- Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original и Lucky Strike Original Blue - +30 копеек (было 5,3, стало 5,6).
Также повысилась стоимость табачной продукции компании “Сентони ПРО”. В основном это такие же марки, как у “Немана” и “Табак-инвест”. Так, к примеру, на 20 копеек (было 6,8, стало 7) подорожают в июле сигареты Kent Navy Blue и Kent Silver. На 30 копеек (с 5,4 до 5,7) вырастут цены на Kent Crystal Blue.
На 20 копеек вырастет цена на сигареты с фильтром Rothmans Click Purple, Rothmans Click Sunrise и Rothmans of London Blue от “Беларусьторга”.
[info_b]С полным перечнем цен, которые начнут действовать 1 июля, можно ознакомиться в документе на сайте МНС (информация о применяемых максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром).[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал, можно ли курить электронные сигареты на автобусах и остановках.
Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках