Новые нюансы? В Минтруда пояснили, что будет с пенсиями белорусов, которые не открыли счет в банке до 21 июня

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Опубликовано: 20.06.2024 18:39 , Обновлено: 20.06.2024

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что будет с пенсиями белорусов, которые не успели до 21 июня включительно открыть базовый счет в банке для получения выплат.

В ведомстве рассказали, что выплатные ведомости на следующий месяц составляют в 20-х числах предыдущего. Поэтому белорусам, получающим пенсии и пособия, в данный срок до 21 июня важно открыть счет в банке и написать заявление о перечислении социальных выплат в банк.

“Кто не успеет это сделать, без соцвыплат не останутся. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально”, - отметили в Минтруда.

Других подробностей не привели.

К слову, ранее на горячей линии управления по труду, занятости и соцзащите одного из белорусских райисполкомов, как передала газета “Аргументы и факты в Беларуси”, сообщили, что те, кто не успел открыть счет в банке до установленного срока, пенсии получать не смогут до заключения договора с банком. Однако сами выплаты не “сгорят”, их просто приостановят.

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В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2024 года получатели пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, будут получать выплаты в банках. Нововведение касается жителей Минска, областных центров и райцентров.

И не касается (то есть и дальше смогут получать пенсии и пособия на почте):

получателей пенсий в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы,

среди получателей детских пособий - инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,

получателей пенсий, детских пособий, пособия по уходу, проживающих в сельской местности.

Чтобы открыть базовый счет, необходимо с паспортом прийти в отделение одного из восьми банков:

Беларусбанка,

Приорбанка,

Белагропромбанка,

Сбербанка,

Белгазпромбанка,

Белинвестбанка,

Белвнешэкономбанка,

Банка Дабрабыт.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о планах ведомства повысить зарплаты и пенсии белорусам. По ее словам, Минтруда вместе с Министерством финансов работают над вторым этапом планового повышения, который наметили на второе полугодие 2024 года.

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