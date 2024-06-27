Минтруда подняло надбавки некоторым белорусам. На сколько вырастут зарплаты с 1 июля?

Опубликовано: 27.06.2024 10:50 , Обновлено: 27.06.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси решило увеличить заработную плату некоторым работникам сферы соцобслуживания. Официальное постановление об этом опубликовали сегодня, 27 июня, на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года надбавку за трудовую деятельность в сфере социального обслуживания для некоторых категорий работников увеличат на 25%. При этом в ведомстве подчеркнули: поскольку размер доплаты привязан к базовой ставке, то при её росте будет увеличиваться и сама надбавка.

Так, с 90% до 115% от размера базовой ставки выплата увеличится для:

соцработников;

сиделок;

младших медицинских сестёр по уходу за больными;

нянь;

санитарок;

сестёр-хозяек;

поваров.

С 45% до 70% от размера базовой ставки надбавка повысится у:

уборщиков;

дворников.

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что месячные зарплаты для этих работников вырастут примерно на 63 рубля. При этом, по данным ведомства, средний доход сотрудников сферы социального обслуживания за январь-май 2024 года составил 1226,3 белорусских рубля.

[info_b]Напомним, с 1 января 2024 года в Беларуси изменился размер базовой ставки: теперь она составляет 250 рублей.[/info_b]

Кроме того, белорусское законодательство предусматривает надбавки, выплачиваемые из бюджета на уход пенсионеров в добавок к их ежемесячным пенсиям по возрасту или по инвалидности для определённых категорий пожилых людей. В Комитете по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома объяснили, кому положена такая надбавка и сколько она составляет.

В Минтруда рассказали, кому из белорусских пенсионеров положена надбавка в 52 рубля