В ФСЗН рассказали, как белорусы могут потерять половину выплат на больничном

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Опубликовано: 20.03.2024 16:50 , Обновлено: 20.03.2024

Управляющий Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты Юлия Бердникова на пресс-конференции рассказала, как, находясь на больничном, можно потерять половину пособия по временной нетрудоспособности.

“Пособие по временной нетрудоспособности уменьшается до 50%-го размера, когда гражданин выехал за пределы Беларуси и не уведомил своего работодателя”, - сказала Бердникова.

По ее словам, такую меру предусмотрели также для случая, когда работник во время действия больничного работал по гражданско-правовому договору в другой организации.

Представитель ФСЗН также напомнила, что с 1 июля 2024 года в Беларуси изменится механизм при выплате больничных. В частности, расчетом среднедневного заработка будет заниматься ФСЗН, а взаимодействие с плательщиками организуют на корпоративном портале фонда.

Сейчас около 250 белорусских предприятий тестируют новшество. “С нами работают 400 бухгалтеров. За этот небольшой период мы получили и рассчитали более 13,5 тыс. запросов по больничным листкам. Это говорит о том, что все созданные механизмы работают как часы”, - отметила Бердникова.

Ранее Телеграф рассказывал о планах Минтруда и соцзащиты, а также Минздрава Беларуси создать и внедрить электронные больничные. По новой системе сведения о больничном работодатель будет получать от ФСЗН в электронном виде.

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