Глава «Белнефтехима» пообещал еще повысить цены на топливо в Беларуси. Какими будут в июле?

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Опубликовано: 21.05.2024 08:30 , Обновлено: 21.05.2024

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков 20 мая назвал причины повышения цен на топливо. Он предупредил белорусов, что нынешнее повышение на 1 копейку - далеко не последнее: топливо постепенно будет дорожать в течение ближайших двух месяцев. Посчитали, сколько придётся платить автомобилистам за бензин и дизель в июле.

Рыбаков обратил внимание на то, что больше года цены на автомобильное топливо в Беларуси оставались неизменными, а с марта 2023 года концерн даже поэтапно их снижал. Теперь так же поэтапно решил цены повышать, аргументировав это повышением затрат на производство нефтепродуктов. Основными причинами глава “Белнефтехима” назвал изменение ставок акцизов на моторное топливо и рост мировых котировок на нефть.

“Если в первом квартале прошлого года сорт нефти Urals котировался ниже 50 долларов за баррель, то сегодня он превысил планку в 70 долларов”, - пояснил Рыбаков.

В результате цены на топливо, по словам главы “Белнефтехима”, решили повышать раз в неделю на 1 копейку в течение двух месяцев. Это, по словам Рыбакова, позволит решить сразу несколько ключевых задач:

обеспечить бесперебойные поставки нефти,

удовлетворить потребность внутреннего рынка Беларуси в качественных нефтепродуктах,

сохранить финансовую устойчивость белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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Таким образом, последнее запланировано повышение цены на топливо должно произойти 9 июля. Если каждую неделю “Белнефтехим”, как было заявлено, будет поднимать розничные цены на 1 копейку, в итоге через два месяца топливо на АЗС страны будет стоить на 3,5% больше, чем до повышения:

АИ-92-К5-Евро – 2,34руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,45 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,66 руб.,

ДТ-К5 – 2,44 руб.

Между тем, по данным агентства Reuters, цены на нефть 20 мая, наоборот, упали: на нефть марки Brent - на 0,3%, до 83,71 доллара за баррель, на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на те же 0,3%, до 79,8 доллара. На котировки, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, негативно не сказалась новость о внезапной смерти президента Ирана, крупного поставщика нефтепродуктов на мировом рынке. По мнению финансовых аналитиков, нефтяная политика Исламского государства вряд ли существенно изменится после смены президента, поскольку в стране высшей властью обладает верховный лидер аятолла Али Хаменеи, не сменяемый с 1989 года.

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Ранее Telegraf.news сообщил, какие цены на автомобильное топливо в Беларуси решили установить с 21 мая.

«Белнефтехим» поднял цены на топливо в Беларуси с 21 мая