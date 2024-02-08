МНС предупредила белорусских ИП о важном изменении с налоговыми декларациями с 1 июля

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Опубликовано: 08.02.2024 08:29 , Обновлено: 08.02.2024

С 1 июля 2024 года все индивидуальные предприниматели обязаны будут представлять налоговые декларации в электронном формате. Об этом сообщила инспекция МНС по Минску со ссылкой на документ № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», опубликованный на Национальном правовом Интернет-портале.

На данный момент это вменено в обязанность предпринимателям, которые платят налог на добавленную стоимость. А с 1 июля это делать нужно будет всем ИП.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей с начала года уже введен повышенный подоходный налог, если их годовые доходы превысят 500 тысяч рублей. В этом случае с суммы превышения придется заплатить налог в 30%, а не 20%, как было в 2023 году.

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Для ИП повысили и ставки единого налога. К примеру, те, кто занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости, в Минске теперь платят сбор в 667 рублей (ранее – 620 рублей), а в областных городах – 621 рубль (ранее – 578 рублей). Этот налог надо вносить за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу.

Ранее Телеграф писал, что изменился порядок исчисления налога при «упрощёнке» для ИП, которые занимаются сбором молока от населения. Соответствующий Указ главы государства №28 появился на Национальном правовом портале. В чем суть?

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