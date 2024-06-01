Белорусских пенсионеров обяжут обращаться к нотариусу? Вот почему это придётся сделать

Опубликовано: 01.06.2024 16:05 , Обновлено: 01.06.2024

Некоторым белорусским пенсионерам в ближайшее время, вероятно, придётся обратиться к нотариусам. В противном случае они не смогут продолжать получать гарантированные государством ежемесячные выплаты. Всё из-за грядущих нововведений в вопросах соцобслуживания и социальных выплат, которые заработают с 1 июля.

Речь об отмене выплат пенсий через отделения почты для большинства пенсионеров. Тех, кто живёт в Минске, городах областного подчинения и районных центрах, обяжут получать день в отделении банка или перейти на банковские карты, для чего необходимо будет открыть базовый счет.

Для этого пенсионеру необходимо будет с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, прийти в отделение одного из восьми белорусских банков в паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. Однако, далеко не для всех пожилых людей это окажется посильной задачей. Как быть тем, кто практически не выходит из дома по состоянию здоровья или по каким-то иным причинам не может воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, объяснила на днях начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси Татьяна Рускевич.

В таких случаях специалист посоветовала обращаться к нотариусу. Только с его помощью пожилой человек может оформить официальную доверенность, в которой можно прописать передачу права открывать банковский счет и получать к нему банковскую карту для конкретного человека, которому доверяет пенсионер. Кстати, это вовсе не даёт доверенному лицу автоматическое право распоряжаться средствами на карте - на это необходимо оформлять отдельную доверенность.

При этом, как уточнила Рускевич, нотариус имеет право оформить такую доверенность прямо дома у пожилого человека, который, к примеру, ограничен в передвижении, передало районное издание “Газета Слонімская”.

Кроме того, доставить оформленную через доверенное лицо карту банк может по почте, а в некоторых финансовых учреждениях, по словам Рускевич, оформление базового счета можно оформить даже на дому. Однако, именно оформление через нотариуса представитель Нацбанка назвала “самым надежным способом”.

В Минтруда объяснили изменения выплат пенсий белорусам с июля 2024 года. В чем нюанс?

Ранее Telegraf.news сообщил, что, по данным Минтруда, получателям соцвыплат нужно до 10 июня выбрать один из восьми белорусских банков и открыть там базовый счёт, на который уже с 1 июля будут перечисляться все социальные выплаты, включая пенсии по возрасту.

В Минтруда перечислили 8 банков, где белорусы должны оформить счёт для получения пенсий и пособий с 1 июля