МНС разрешило белорусским ИП подавать налоговые декларации на бумаге после 1 июля

Опубликовано: 04.06.2024 13:47 , Обновлено: 04.06.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси напомнили, что с 1 июня индивидуальные предприниматели должны были подавать налоговую декларацию исключительно в электронном виде. Однако в ведомстве решили сдвинуть сроки нововведения и разрешить ИП делать это "по старинке" на бумаге. Правда, до какого числа, в налоговой не уточнили.

В МНС Беларуси сообщили, что сроки решили сдвинуть по причине “максимальной загруженности регистрационных центров”, аккредитованных государственной системой управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи.

Кроме того, по информации ведомства, “во внимание также приняли многочисленные обращения от ИП”. Люди жаловались, что “в таких условиях” невозможно выполнить все обязанности, которые нужны для подачи налоговой декларации в электронном виде.

“Представленные индивидуальными предпринимателями налоговые декларации (расчёты) на бумажном носителе после 1 июня 2024 года будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке”, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с 1 июля 2024 года ожидалось, что все ИП будут обязаны представлять налоговые декларации в электронном формате. Об этом сообщила инспекция МНС по Минску со ссылкой на документ № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», опубликованный на Национальном правовом Интернет-портале.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство по налогам и сборам дало официальные разъяснения по поводу того, как с 1 октября 2024 года придётся платить налоги белорусским индивидуальным предпринимателям, которые решат сменить свой юридический статус и создать коммерческую организацию. В некоторых случаях бывшим ИП пообещали упрощённую схему налогообложения.

В МНС объяснили, как придётся платить налоги белорусским ИП, перешедшим в юрлица, с октября 2024 года. Кому пообещали льготы?