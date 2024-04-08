Штраф - 800 рублей. Белорусов обязали сообщать в МВД об иностранных постояльцах в течение 3 часов

Опубликовано: 08.04.2024 15:22 , Обновлено: 08.04.2024

Белорусские арендодатели обязаны будут после сдачи жилья иностранцам сообщать о них в органы внутренних дел в течение трех часов. Такая норма появилась после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности", который корректирует другой закон - «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Так, согласно нововведению, белорусы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые сдали иностранцам в аренду на сутки и более жилые помещения, комнаты, садовые домики, агроусадьбы, дачи, должны будут информировать об этом органы внутренних дел. Причем в течение трех часов после заселения жильцов.

Это же требование относится также к гостиницам и бизнес-апартаментам. Однако сообщать нужно не о всех иностранных постояльцах. Под исключение попали члены официальных делегаций, главы и сотрудники дипломатических представительств и консульств, члены экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, водители, перевозящие грузы и пассажиров в международном сообщении и не только.

Те, кто не сообщат правоохранительным органам информацию о жильцах-иностранцах, получат штраф в 20 базовых величин ( 800 белорусских рублей). Однако взимать штрафы начнут через три месяца.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет Министров Беларуси принял решение поднять размер базовой арендной величины, теперь она составляет 17,76 рубля. В Госкомимуществе повышение арендной ставки на 5% объяснили инфляцией и заявили, что такое увеличение «позволит компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности».

Совмин поднял базовую арендную величину. В Госкомимуществе пояснили, на что повлияет