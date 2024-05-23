На сколько дешевле будет вылечить зуб с 1 июля? Минздрав Беларуси озвучил новые тарифы на платную стоматологию

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Опубликовано: 23.05.2024 09:12 , Обновлено: 23.05.2024

Министерство здравоохранения Беларуси озвучило новые предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года. Предполагается, что цены изменятся на некоторые услуги всего стоматологического спектра, от терапии до хирургии. Посмотрели, на сколько снизились тарифы на лечение, удаление и имплантацию по сравнению с действующими.

Постановление ведомства, устанавливающее новые тарифы, было опубликовано в четверг, 23 мая, на Национальном правовом интернет-портале. Одновременно с этим обнародовали и новую инструкцию о порядке установления и применения тарифов на платные медицинские услуги.

Стоимость общих услуг осталась неизменной:

первичное обследование у стоматолога - 5,66 рубля,

повторный осмотр - 2,96 рубля,

обследование и консультация у врача-специалиста — 8,37 рубля,

консультация врача-стоматолога с ученой степенью или званием - 10,54 рубля.

А вот тарифы на некоторые услуги, связанные непосредственно с лечением зубов, заметно снизились. Так, если тариф собственно на установке временной пломбы так и остался на уровне 1,35 рубля, то за тариф на пломбирование одного корневого канала пастой снизился на 18% (с 11,58 до 9,42 рубля), а тариф на одну процедуру лечения лечение кариеса - почти на 9% (с 41,2 до 37,67 рубля),

Тарифы на некоторые услуги стоматологов и вовсе снизили почти в два раза . Так, тариф на удаление одного однокорневого зуба щипцами в платной стоматологии раньше составлял 37,53 рубля, а с 1 июля будет почти в два раза ниже - всего 18,83 рубля.

Тариф на изготовление коронки и зуба цельнолитого сделали одинаковой - 19,86 рубля, тогда как сейчас за коронку приходится платить больше на 22% - действующий тариф составляет 25,68 рубля.

[info_b]Подробнее ознакомиться с тарифами на все виды платных стоматологических услуг можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Отметим, что сами тарифы — это далеко не окончательная сумма, которую придётся заплатить пациенту после похода к платному стоматологу. Как правило, в итоговом чеке отдельно прописывают стоимость материалов, затраченных на изготовление того или иного протеза или пломбы. Кроме того, цена похода к стоматологу — это сумма услуг самого врача, расходных материалов, а не только стоимость самих манипуляций, каждую из которых рассчитывают по отдельным тарифам.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что с 1 ноября 2023 года в Беларуси ввели госрегулирование тарифов на стоматологические услуги, пообещав, что это должно привести к снижению цен в платных стоматологиях на 10-30%. С этой даты клиникам запретили самостоятельно устанавливать нормы времени и нормы расхода материалов на новые платные услуги, оставив это право за Минздравом. Однако на деле новые цены существенно не изменились, а стоимость некоторых услуг и вовсе выросла на 15%.

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